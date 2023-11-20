Президентом Аргентини став ексцентричний політик: чому його порівнюють з Трампом і як він називав Путіна

В Аргентині на президентських виборах переміг лібертаріанець Хав'єр Мілей. Його прихід до влади може вплинути на стосунки Аргентини зі США та Україною.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСЕ Яни Слєсарчук.

Що відомо про нового президента Аргентини

Хав'єр Мілей - економіст і зірка аргентинських ток-шоу. Два з половиною роки тому він заснував лібертаріанський альянс "Свобода наступає" і восени 2021 року він потрапив до парламенту. Символом свого руху Мілей обрав бензопилу, яка символізує намір радикально розібратися з проблемами в країні.

"Ситуація в Аргентині критична. Нашій державі потрібні радикальні зміни. Немає часу на щось поступове. Немає часу для поміркованості", - каже Хав'єр Мілей.

Його давно порівнюють із найексцентричнішим американським президентом Дональдом Трампом. І через зовнішній вигляд, і через те, що прихильників він "заводить" наче справжня рок-зірка. Молодший за Трампа майже на тридцять років Мілей ще й співає.

Спершу мало хто сприймав Мілея серйозно і вірив, що в нього є справжні шанси виграти передвиборчі перегони. Ексцентричний політик живе з сестрою і чотирма собаками - клонами його улюбленого пса, який помер 6 років тому.

Хав'єр Мілей

Собак Мілей назвав на честь відомих екномістів: Мюррей, Мілтон, Роберт та Лукас. Сестра Каріна очолила його передвиборчий штаб. Супротивники часто допитувалися чи немає в них часом інтимних стосунків.

Мілей називав Путіна диктатором та підтримував Україну

Однак ненавидять і бояться нового аргентинського президента геть не за це. Він уже пообіцяв референдум про заборону абортів, які в католицькій Аргентині дозволили лише три роки тому.

Хав'єр Мілей та його сестра

Крім того Мілей планує скасувати національну валюту та перейти на американський долар, а ще - розігнати центробанк і низку міністерств. Він дозволяє собі називати дурнем одного з найпопулярніших земляків - Папу Римського.

Але принаймні не збирається дружити з Путіним, якого на початку російського повномасштабного вторгнення до України, назвав диктатором та сказав, що підтримувати Україну це - підтримувати свободу. Інавгурація нового президента Аргентини призначена на десяте грудня.

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Нагадаємо, в Аргентині 19 листопада обрали нового президента – правого лібертаріанця Хав'єра Мілея.

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