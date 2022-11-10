Президентські вибори-2024 у США: чи здійсниться мрія Путіна щодо перемоги Трампа

Не виключено, що республіканці висунуть кандидатом на вибори когось іншого, а не Трампа.

Наразі невідомо, чи відбудеться на виборах президента США 2024 року дуель між чинним лідером, демократом Джо Байденом та республіканцем Дональдом Трампом, адже жоден поки не оголосив офіційно, що балотуватиметься.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Вона зауважила, не виключено, що кандидатом від республіканцем може стати не Трамп, а хтось інший.

Також читайте Трамп дещо розчарувався результатом проміжних виборів до Конгресу, але загалом задоволений

"Щодо Трампа, ми не знаємо, чи буде він наступним президентом Сполучених Штатів. Ми не знаємо навіть, чи побачимо ми дуель Трамп-Байден, хоча обидва на сьогодні декларують намір знову балотуватися", – сказала експертка.

"Ми бачимо, що Трампу дуже-дуже нетерпиться вже оголосити про свій намір офіційно. Тобто вже кілька спроб у нього було і його зупиняли однопартійці або його радники, або ж донори партії – зробити це напередодні проміжних виборів. Можливо, ще будуть пригальмовувати його й надалі. Але я думаю, що в Москві і в Кремлі особливо дуже уважно спостерігають за цією ситуацією, як вона буде розвиватися", – сказала Гетьманчук.

Вона пояснила, чим загрожує Україні, Європі та навіть НАТО ймовірна перемога на виборах Трампа.

"Ми розуміємо і Трамп вже й сам дав зрозуміти у серпні в своєму публічному твіті, що насправді, якби в нього була змога визнати Крим російським, то він би це зробив ще в перші місяці свого президентства. Тобто якби в нього була змога це зробити, і лише він особисто міг це вирішувати, то він скасував би всі санкції і визнав би Крим російським ще в перші місяці свого президентства. І це реальність. Тому для нас, звісно, це дуже негативний варіант – так само, як і для Європи, для НАТО. За його другого пришестя можливого цілком можливо, що він реалізовуватиме план по виходу Сполучених Штатів з НАТО. Фактично в нього будуть розв’язані руки робити все, що йому заважали робити під час першого президентства", – розповіла директорка Центру "Нова Європа".

Водночас вона звернула увагу, що про намір поборотися за президентське крісло від республіканців уже оголосили кілька сенаторів.

"На сьогодні проблема в тому, що ми не бачимо достойної альтернативи в республіканській партії саме з точки зору інтересів України. Але ситуація може змінитись, ще є час. І вже є певні сенатори, які декларують свій намір і готовність поборотись за крісло президента від республіканців. І ми будемо бачити дуже цікаві сценарії", – прогнозує Гетьманчук.

Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу і їхній остаточний результат стане відомий у грудні.

Проте Байден вже заявив, що демократи отримали навіть більший результат, ніж це очікувалось до початку виборів.

А Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів.

Попри передвиборчі заяви республіканців про скорочення допомоги для України, після виборів двопартійна підтримка Києва в Конгресі збережеться. Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Читайте також: