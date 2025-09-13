- Дата публікації
Президент Фінляндії озвучив подробиці двоетапного мирного плану для України
На першому етапі мирного врегулювання, на думку Александра Стубба, має бути припинено бойові дії для початку переговорів Зеленського і Путіна.
Президент Фінляндії Александр Стубб пропонує план для мирного врегулювання в Україні, який поділений на два етапи.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук.
За словами фінського президента, перший етап, про який він говорив із президентом Зеленським, передбачає припинення вогню.
«Це момент, коли зупиняються вбивства... Наприклад, 90-денне перемир'я, коли Зеленський веде переговори з Путіним», - пояснив Стубб.
Другим етапом врегулювання, на його думку, повинне стати власне укладання мирної угоди.
«Там уже обговорюються компенсації та інші питання», - зазначив президент Фінляндії.
Александр Стубб наголосив, що, як Фінляндія стала сильнішою після Зимової війни 1939-40 років, так і Україна сьогодні має сильнішу ідентичність, ніж будь-коли.
«Міжнародний статус України теж сильніший, ніж будь-коли. Мільярди людей підтримують Україну, бо розуміють, те, що робить Росія – це злочин проти міжнародного права і всіх моральних стандартів дипломатії», - зазначив фінський лідер.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Александр Стубб, коментуючи можливі сценарії завершення війни в Україні, провів паралелі з історичним досвідом своєї країни. Він заявив, що після закінчення війни Україна має зберегти не тільки свою незалежність, а й усі свої території.