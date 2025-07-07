Президентка Молдови ексклюзивно для ТСН.ua: "Ми завдячуємо Україні нашим миром"

Санду під час першого саміту Молдова — ЄС у Кишиневі / Фото facebook.com/maia.sandu

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Молдова — не просто країна-сусідка, а й стратегічно важлива для послаблення російського впливу.

Президентка Молдови Мая Санду розповіла ТСН.ua, як Кишинів розбудовує співпрацю з Києвом та які стратегії допомагають боротися з планами Кремля напередодні парламентських виборів.

«Ми працюємо над кібербезпекою, над стратегічною комунікацією, а також над економічними питаннями. Звісно, знову ж таки, ми намагаємося допомагати настільки, наскільки можемо, але водночас і Україна співпрацює з нами, тому що Україні також потрібно, щоб Молдова була стійкою і залишалася частиною вільного світу», — поділилася Санду, відповідаючи на запитання ТСН.ua щодо пріоритетів співпраці з Україною.

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Вона нагадала, що Молдова допомагає Україні, зокрема приймає біженців, і впевнено говорить: «Ми завдячуємо Україні нашим миром».

«Молдова купує електроенергію в Україні, коли вона доступна. Ми працюємо над транзитними коридорами, митницею, спільним контролем, обміном інформацією про загрози на кордоні, а також про загрози загалом для наших держав», — окреслила президентка й інші аспекти.

Нагадаємо, експорт електроенергії з України здійснюється винятково за умов профіциту потужності в енергосистемі.

Як Молдова готується до вступу до ЄС

Єврочиновники найчастіше говорять про перспективу вступу України й Молдови до ЄС до 2030 року. Угорщина продовжує блокувати початок переговорів з Україною, але Молдову хвалять за прогрес. Кишинів прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС до виборів у вересні 2025 року (кластери вступу до ЄС стосуються процесів, через які країни проходять на шляху до євроінтеграції — Ред.).

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«Ми переконані, що і Молдова, і Україна виконали свої зобов’язання, ми готові, і сподіваємося, що Єврокомісія та держави-члени незабаром ухвалять рішення, щоб ми могли розпочати переговори за кластерами», — поділилася Мая Санду.

Румунська мова як захист

2023 року Санду підписала указ про перейменування державної мови (з конституції прибрали згадки про молдовську мову як державну — Ред.) і написала в соцмережах: «Хочу, щоб румунська мова об’єднала всіх нас».

Російська досі присутня на вулицях міст, а деякі кандидати намагаються розхитати суспільство, саме маніпулюючи цим питанням. Президентка Молдови робить ставку на освіту, а не протистояння.

«Це вільна країна. Люди можуть розмовляти румунською, російською, можуть говорити англійською, українською, гагаузькою. Ми зараз багато робимо для того, щоб просувати гагаузьку мову, тому що дедалі більше людей в автономії розмовляють російською і не знають своєї рідної мови, хоча гагаузька автономія була створена саме для захисту мови й культури. Ми вживаємо заходів, щоб допомогти більшій кількості людей вивчати румунську мову. Зараз у нас є безкоштовні програми для вивчення румунської», — розказала вона.

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Повне інтерв’ю та більше про майбутнє Молдови перед виборами — читайте згодом на сайті ТСН.ua.