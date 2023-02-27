"При дітях займалися сексом, а горе-матері лишень 29 років": подробиці родинного жаху в Броварах

Стали відомі подробиці жахливої історії з Броварів, де мати та її співмешканець знущалися з трьох дітей. В поліції Київської області розповіли ТСН.ua, що ця історія розпочалася ще торік у серпні.

Тоді фахівці служби у справах дітей проводили огляд помешкання, де жили ці діти у Броварах.

"Було виявлено, що діти живуть у поганих умовах. Вони не їли нормально, в квартирі - антисанітарія, а батьки вживають алкоголь. Тоді діток вилучили з цієї сім’ї. Вони жили в патронатній сім’ї. Прийомні батьки помітили, що діти дуже дивно поводяться. Вони навіть не знали, що таке банан, ківі, не знали смаку звичайних фруктів, бо їх їм ніколи не купували", - розповіли нам у поліції Київської області.

Виявилося, що мати та її співмешканець просто не давали їм їсти. А коли прийомні батьки почали дітей розпитувати більш детально, то вони розповіли, як їм жилося з рідною матір’ю.

"Від пережитого одна дитина просто не могла спати вночі, він прокидався що дві години від кошмарів. Прийомні батьки почали розпитувати хлопчика. Він зізнався, що мати ночами його ґвалтувала у неприродний спосіб. При дітях мати зі співмешканцем займалися сексом. Діти по квартирі ходили голими. Пробачте за таку деталь, але в родини не було грошей на туалетний папір, тому це робили ганчірками. Їх же дітям запихали до рота, коли їх ґвалтували", - розповідають у поліції.

Почувши все це від дітей, батьки з патронатної сім’ї звернулися по допомогу до місцевої влади Броварів. А вже представники влади повідомили до поліції.

"Заяву від патронатної сім’ї поліція отримала наприкінці січня. Одразу ж виїхали на місце і почали перевіряти заявлені факти. Вони підтвердилися. Тому було оголошено підозру жінці та її співмешканцю. Наразі жінку затримано. Ми сподіваємося, що суд не відпустить її під заставу. Горе-матері лишень 29 років, вона мешканка Броварів, а її співмешканець з півдня України. Відомо, що разом вони жили декілька років. Весь цей час був жахіттям для дітей", - додають у поліції Київської області.

Фото: Прокуратура Київської області

Там зазначають, що трьох дітей жінка народила від різних чоловіків. І, напевно, лише досвідчені психіатри можуть дати відповідь на запитання: чому рідна мати так знущалася зі своїх дітей.

За клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави мешканці Київщини та її співмешканцю. Вказані особи підозрюються у низці злочинів, вчинених стосовно трьох дітей віком 3, 5 та 11 років. Зокрема, йдеться про домашнє насильство, катування, погрозу вбивством, зґвалтування, сексуальне насильство та вчинення розпусних дій.

Нагадаємо, у Києві через антисанітарію з родини вилучили трьох голодних дітей - 2011, 2017 та 2022 років народження.

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