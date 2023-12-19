Прибирає Чернівці без руки: історія переселенця, який "другий раз народився" та знайшов кохання

Віктор каже, що до Чернігова повертатись не планує.

Переселенець без руки півтора роки прибирає вулиці Чернівців. Чернігівець Віктор Голуб оселився тут з початком повномасштабного вторгнення і одразу почав шукати роботу. Каже – не вважає себе людиною з інвалідністю, і хоче заробляти гроші. Влаштувався двірником і виконує роботу не менш вправно, ніж колеги з досвідом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Танасійчук.

58-річний переселенець з Чернігова Віктор Голуб і в дощ, і у холод підмітає вулиці Чернівців. Все робить однією лівою рукою.

Віктор Голуб

До Чернівців Віктор переїхав на початку великої війни. Поки усі облаштовувались у прихистку – пан Віктор штурмував центр зайнятості. Знав, що роботу через інвалідність знайти буде складно. Чоловік втратив правицю у 31 рік через нещасний випадок на будівництві.

"Лікар, який ампутував мені руку, сказав - "якщо вам через 10 років пришиють руку, вона вам буде заважати". Я з нього сміявся і думав: ну як рука може заважати. А на даний момент, я з ним згідний. Вона б мені зараз точно заважала", - каже Віктор.

Віктор Голуб

У Чернівцях Віктора спочатку не поспішали брати на роботу. Врешті йому запропонували попрацювати двірником. Працедавці попередили: працюватиме, як усі, потурань не буде. І були приємно здивовані, коли він робив усе не гірше, а інколи і краще за колег.

Те, що Віктор бездоганно все робить однією рукою – підтверджує його напарник.

"Те, що людина з однією рукою – я зовсім не відчуваю, повноцінно працює", - каже напарник Олег Сургаєв.

Пана Віктора знає весь район. Його впізнають у кав’ярнях та крамницях. Перехожі дякують чоловіку за чистоту на вулицях.

Віктор Голуб

Віктор вирішив, що після війни до Чернігова не повернеться, бо там у нього нікого нема.

"Я тут як другий раз народився. У мене є праця, у мене є друзі, у мене є знайомі", - каже Віктор Голуб.

А ще – знайшов тут кохану. Зустрічається із нею і мріє про спільне майбутнє.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Однією лівою прибирає краще, ніж дехто з двома! Історія переселенця-двірника

Нагадаємо, Герой України "Дімон" звернувся до українців та розповів, що швидкої перемоги не буде.

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