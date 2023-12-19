Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прибирає Чернівці без руки: історія переселенця, який "другий раз народився" та знайшов кохання

Дата публікації
Перегляди
67
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прибирає Чернівці без руки: історія переселенця, який "другий раз народився" та знайшов кохання

Віктор Голуб

Віктор каже, що до Чернігова повертатись не планує.

Переселенець без руки півтора роки прибирає вулиці Чернівців. Чернігівець Віктор Голуб оселився тут з початком повномасштабного вторгнення і одразу почав шукати роботу. Каже – не вважає себе людиною з інвалідністю, і хоче заробляти гроші. Влаштувався двірником і виконує роботу не менш вправно, ніж колеги з досвідом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Танасійчук. 

58-річний переселенець з Чернігова Віктор Голуб і в дощ, і у холод підмітає вулиці Чернівців. Все робить однією лівою рукою.

Віктор Голуб / ©
Віктор Голуб

До Чернівців Віктор переїхав на початку великої війни. Поки усі облаштовувались у прихистку – пан Віктор штурмував центр зайнятості. Знав, що роботу через інвалідність знайти буде складно. Чоловік втратив правицю у 31 рік через нещасний випадок на будівництві.

"Лікар, який ампутував мені руку, сказав - "якщо вам через 10 років пришиють руку, вона вам буде заважати". Я з нього сміявся і думав: ну як рука може заважати. А на даний момент, я з ним згідний. Вона б мені зараз точно заважала", - каже Віктор.

Віктор Голуб / ©
Віктор Голуб

У Чернівцях Віктора спочатку не поспішали брати на роботу. Врешті йому запропонували попрацювати двірником. Працедавці попередили: працюватиме, як усі, потурань не буде. І були приємно здивовані, коли він робив усе не гірше, а інколи і краще за колег.

Те, що Віктор бездоганно все робить однією рукою – підтверджує його напарник.

"Те, що людина з однією рукою – я зовсім не відчуваю, повноцінно працює", - каже напарник Олег Сургаєв. 

Пана Віктора знає весь район. Його впізнають у кав’ярнях та крамницях. Перехожі дякують чоловіку за чистоту на вулицях.

Віктор Голуб / ©
Віктор Голуб

Віктор вирішив, що після війни до Чернігова не повернеться, бо там у нього нікого нема. 

"Я тут як другий раз народився. У мене є праця, у мене є друзі, у мене є знайомі", - каже Віктор Голуб. 

А ще – знайшов тут кохану. Зустрічається із нею і мріє про спільне майбутнє. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Однією лівою прибирає краще, ніж дехто з двома! Історія переселенця-двірника

Нагадаємо, Герой України "Дімон" звернувся до українців та розповів, що швидкої перемоги не буде

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
67
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація