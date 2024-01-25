"Прибіжать, як миленькі": військова висловилась про "другий фронт" після війни та українців-втікачів

Військова висловилась про ухилянтів.
Військова Аліна Михайлова вважає, що після завершення війни ті українців, які втекти за кордон та не захищали своєї країни повернуться назад, особливо це стосується представників влади.
Про це вона розповіла в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.
Михайлова зазначила, що після закінчення війни ті, хто незаконно виїхав за кордон, повернуться до України. Вона вважає, що це спровокує протистояння всередині держави і щоб це якою врегулювати має бути вироблена державна політика, чого немає.
"Закінчиться ця війна, ми перемогли, всередині буде другий фронт. І до цього потрібно готуватися. Я ж кажу, люди можуть виїхати за 3-5 тисяч доларів, і це ні для кого не секрет. Мені телефонують знайомі, кажуть, а можеш порішати по "Шляху". Я хочу виїхати до сім'ї", - пояснила вона.
Військова додала, що ті, хто виїхав повернуться, коли побачать, що в Україні є кошти на відновлення.
"Як тільки все буде добре, умовно, на горизонті, коли можна буде розпилювати бюджетік, де можна буде робити реконструкцію і відновлення всіх цих територій, де розбомблено все. Коли прийдуть до нас, я дуже сподіваюся, всі ці гроші з-за кордону на відновлення, на всю цю реінтеграцію, все інше, прибіжать, як миленькі", - сказала вона.
Аліна Михайлова розповіла про знайомого депутата, який на початку війни втік, а зараз повернувся і розповідає усім, "як будувати укриття".
"У мене є такий приклад депутата Київради. Почалася повномасштабка, він поїхав вчитися до Стенфорда, тому що він вчиться, і каже, я повернуся і буду там розповідати, як робити політику, як будувати Україну. У важкі часи для України, для Києва він був відсутній, він навчався десь там. А зараз повернувся – ходить, щось обіцяє, розказує, як укриття будувати. А тому – вони всі повернуться", - сказала військова.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли кажуть, що ми маємо економити патрони – як ми до цього дійшли? - Аліна Михайлова
Повне інтерв'ю читайте за посиланням: Про "літо в Криму для ідіотів", втрати на фронті та чому воювати будуть всі: інтерв'ю з військовою Аліною Михайловою.
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