Приборкання норовливих: як виховати слухняну дитину без крику та сварок

Приборкання норовливих: як виховати слухняну дитину без крику та сварок

Діти не зобов’язані ділитись Іграшками.

Виховати слухняну дитину без крику та сварок - про таке мріють чи не всі батьки. Втім на практиці стримати шквал емоцій дорослим не завжди під силу. Журналісти завітали до єврейської родини, в якій упевнені, що спокійних батьків діти зрозуміють швидше, - йшлося в сюжеті ТСН. 19:30.

Родина столичного молодіжного рабина якраз забирають дітей із садочка. Сюди малих віддали вже в півтора року.

Єврейська родина, що проживає в Києві. Аріель, Черрі і їхні дівчатка - Мусія і Наве. Черрі - довгий час жила у Франції, складає програми для виховання дошкільнят. Тому з дітьми мама говорить французькою, тато – російською та на івриті.

Вони розповідають, що діти не зобов’язані ділитись Іграшками, як нас учили в дитинстві, бо – кажуть – у майбутньому дитина не зможе відстояти своє. Натомість якщо їх не змушувати, то залюбки зроблять це самі.

Аріель зауважує - вони щоразу озвучують дітям усі подальші плани – це повага до дитини. Таким чином, родина уникає більшості конфліктів.

Аріель каже: часте "ні" – відбиває в дітях бажання досліджувати світ.

Дайте їм не заборону – а альтернативу, радять у єврейській родині. Щовечора батьки дають їм обрати те, що хочуть одягнути завтра. Давати вибір дитині – чи не найголовніше правило. Допомога по кухні – лише за бажанням. Але є й правила.

Нарешті – щодо крику - зрозумілий для дорослих приклад від Аріель, коли керівник кричить на підлеглого, підлеглий, звісно, злякається й послухає, та от чи буде поважати?

Діти не ставлять собі за мету спеціально бути неслухняними, чи бути злими. Вони не діють як погані люди. Якщо вони плачуть або не слухаються, ми не думаємо, що вони роблять нам на зло - це в них зараз якісь складнощі. Ми для того, щоби їм допомагати. Вони не діють неслухняно спеціально проти нас.

Вони не знають слова "покарання". Вони знають, що є наслідки.

"Навіть коли я засмучена і вони це бачать, я кажу, що йду в свою кімнату заспокоїтись, а потім повертаюся. Не можна вчити дитину заспокоюватися, коли сам нервуєшся. І я вчу їх як заспокоїтися, коли засмучений. Можна кричати в диванні подушки, розмальовувати тощо", - резюмувала Аріель.

Кореспондентка ТСН Євгенія Цвєтанська

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