Прибрати, приготувати, прикрасити оселю і себе: які ціни на послуги, що збережуть святковий настрій на Новий рік

Прибрати, приготувати, прикрасити оселю і себе: які ціни на послуги, що збережуть святковий настрій на Новий рік

Для цього достатньо набрати кілька номерів: декор, ресторан, салон краси, клінінг.

Магічна новорічна ніч наближається і у господинь дедалі більше справ, бо потрібно все прибрати, приготувати ще й себе привести до ладу. Допомогти можуть і інші члени родини, але врятувати від цієї передсвяткової лихоманки під силу командам помічників: тим, хто наведе лад у квартирі, тим, хто прикрасить оселю, і навіть привезе смаколики на святковий стіл, аби у жінки залишився час на себе.

Про те, як зробити, щоб рутина не відібрала у магію Різдва й Нового року і скільки коштує добрий настрій - йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

ПРИБИРАННЯ

Для того, щоб навести лад в оселі можна звернутися до клінінгової компанії. Згідно зі стандартним прайсом, фахівці пропилососять всі покриття, протруть шафи, приберуть кухню, санвузол та ванну кімнату. Така послуга коштуватиме близько 4 тисяч гривень.

Якщо потрібно змахнути пил ще й усередині шаф, доведеться доплатити. Додатково також можна замовити хімчистку меблів, миття вікон та посуду.

Слід зазначити, що у середньому на клінінг двокімнатної квартири професіоналам треба приблизно шість годин.

ДЕКОР

Зогляду на те, наскільки яскравим буде прикрашання та кількості приміщень, вартість вартість святкового вбирання квартири чи будинку стартує від тисячі гривень та може бути і більше 10.

Зараз в тренді все природнє, мінімалістичне. Аби цьогоріч оселя була модною, під час прикрашання слід надати перевагу чорному, білому, сріблястому, обов'язково блакитному, молочному та бежевому кольорам.

Для того, щоб зекономити час, можна надіслати декораторам фото свого приміщення. Фахівці запропонують підбірку можливих варіантів і поштою надішлють прикраси для дому.

Або ж команда спасіння новорічного настрою виїжджає особисто. Тоді прикрашання оселі з використанням речей господарів та додаванням трендових деталей буде коштувати 2-3 тисячі гривень.

Якщо це задорого, можна створити святкову атмосферу самотужки, недорого і швидко, використавши прості гілочки ялинки, фрукти, палички кориці, сухофрукти.

СВЯТКОВИЙ СТІЛ

Лайфхак, як нагодувати родину на свята і зробити це за 15 хвилин - замовити новорічний кошик. Замовлення зараз пропонують багато ресторанів, бо їх добре для цього простимулював епідемічний режим.

Так, запечена з апельсинами та яблуками святкова качка обійдеться у 799 гривень, а от кошик, у якому по пів кілограми "Олів'є" з куркою, оселедця під "шубою", буженіни, "Наполеона", баночка паштету, апельсинові чіпси і пляшка ігристого - стане у 1399 гривень.

КРАСА

У передсвятковій метушні варто подумати і про себе та заздалегідь записатися на мейкап, бо салони переповнені.

За словами майстрів, завжди must have - червоні губи, стрілка, гарна сяюча шкіра та легке завивання волосся. За святкову красу доведеться викласти 650 гривень.

Також слід подумати і про сукню. Тут теж є помічники - оренда одягу. За словами стилістки Вікторії Лукавської, цьогоріч великий попит, як і завжди, на паєтки, блискітки.

Слід зазначити, що оренда одягу краща, ніж купівля і для гаманця, і для переповненої речами шафи, і для екології.

Середня ціна на оренду суконь - 1500 гривень, але можна знайти і за 800-900 гривень. Сюди входить три дні оренди, хімчистка і невеличкий ремонт.

Одяг на платну позику ще й дуже економить час, бо примірка зі стилістом займає лише годину.

Тож новорічна атмосфера чужими руками обійдеться в середньому майже в 10 тисяч гривень, але зекономить чотири з половиною робочих дні. Тож якщо повний сервіс - це задорого то, дещо точно можна перекласти на чужі плечі, бо це хороший подарунок до свята для кожної української господині.

Детальніше дивіться на відео у сюжеті:

Як підготуватися до Нового року і зберегти святковий настрій

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