Причини оприлюднення відео страти військового зараз і успіх бійців під Бахмутом: огляд тижня від Андрія Цаплієнка

Чи змінить плани України скандальний витік секретів Пентагону і що нині в Бахмуті: що став нездоланною фортецею на шляху просування ворога?

Як гігантський провал секретності в Пентагоні вплине на український контрнаступ і чи вистоїть Бахмут в очікуванні мільйона боєприпасів, аналіз найгарячіші події війни з військкором ТСН.Тиждень Андрієм Цаплієнком.

Щодо контрнаступу

Вашингтон заявляє лише про 12 тисяч українських військових, підготовлених за кордоном. З одного боку - цього мало. З іншого - у нас є ще близько 30 тисяч бійців у Гвардії наступу - вісім бригад. Цього тижня до неї додалася нова, вже дев’ята бригада. Її створили на базі Добровольчого формування територіальної громади в Харкові: звідси і назва "Хартія". Хлопці з серйозним бойовим досвідом, і тепер їх готують в Україні за стандартами НАТО. Але коли і куди вони підуть говорити поки не варто.

Чи вистоїть Бахмут?

На лінії фронту крім Бахмута, за тиждень, практично нічого не змінилася. Сватове, Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Вугледар - бої не вщухають. Але найгарячіше - в Бахмуті, куди росіяни перекидають свої регулярні війська навіть з Авдіївки.

Ситуація стабільно важка, бої зараз в районі залізниці: контроль за нею є ключовим. На жаль, на цей момент не можемо ані підтвердити, ані спростувати, чи зберігають сили оборони контроль за будівлею вокзалу. На щастя, нашим вдалося відтіснити рашистів від важливої дороги, Бахмут - Часів Яр.

“Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію і вдало відбивати навалу ворога. Противник мав намір взяти Бахмут в кліщата, чим саме позбавити сили оборони завозити резерви. Цього наміру противнику не вдалося зреалізувати. Натомість силам оборони вдалося, в тяжких траншейних боях, відкинути противника від дороги від Часогово Яру до Бахмута та закріпитись на вигідних позиціях. Можна твердо сказати, що ініціатива переходить на бік ЗСУ. Друзі, всім нам сили, волі, терпіння”, - заявив командира одного з підрозділів прямо з Бахмута.

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Витік документів: чи змінились плани України?

Пентагон-лікс - як охрестила його преса. Купа таємних звітів американської розвідки. Відверто підчищені деякі дані: зокрема, зменшені втрати російських військ, і збільшені - українських. З приводу чого у Києві припустили, що все це - фейк. Але американці поставились набагато серйозніше. Станом на сьогодні за підозрою у зливі цієї секретної інформації ФБР вже арештувала члена Повітряної національної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру. Йому 21 рік, лише три роки тому закінчив середню школу. За даними ЗМІ, таємні розвіддані Пентагону він поширював у популярній чат-групі Discord: де був адміністратором.

Судячи з цих документів, американцям більше відомо, що відбувається у Москві, аніж в центрах ухвалення рішень у Києві. Серед цих документів була так звана доповідна записка служби зовнішньої розвідки Росії. Де стверджується, що Китай вже постачає летальну зброю Росії. Для нас це критичний момент: враховуючи ресурси Китаю.

“Китайського озброєння на нашому фронті ми зараз не бачимо. Щойно це відбудеться, одразу проінформуємо суспільство, проінформуємо всіх”, - зазначив для ТСН.Тиждень секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Страта військового

Омбудсмен Лубінець сказав, що українська розвідка вже з'ясувала: де скоїли цей воєнний злочин, і хто. Глава СБУ Малюк запевнив, що силовики знайдуть цих нелюдів, навіть з-під землі.

Водночас російські пропагандисти захищають і виправдовують своїх солдатів. Але головне для нас - таким чином вони визнають факт, що саме росіяни скоїли цей воєнний злочин. Готове свідчення для міжнародного трибуналу.

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Це зізнання ще зіграє свою роль в Гаазі, але є питання, що це жахливе відео не нове, там в кадрі зелень, тож кому вигідно було викласти його саме зараз? “Я так зрозумів, вони “ініціюють” нового рекрута, щоб він забруднив руки кров’ю. Що він має до кінця з ними, щоб він і в полон не здавався і воював з ними до кінця і щоб не було зворотньої дороги з війська. У військах є спеціальні підрозділи, які відстежують рівень настроїв, боєздатність підрозділі. Коли починається “розлад і безлад” серед “мобіків” наприклад. Їм це відео показали і вони одразу розуміють, що і їх в полон не братимуть. І це трошки піднімає боєву стійкість підрозділів - розповідає про причини оприлюднення відео саме зараз в ексклюзивному коментарі колишній офіцер головного розвідуправління Росії, який перейшов на бік України.

Зрозуміло, що вони хочуть підняти бойовий дух своєї армії напередодні нашого контрнаступу. І якщо вони роблять такі речі - значить, з бойовим духом у них все погано.

Озброєння наступу

Євросоюз затвердив виділення мільярда євро на боєприпаси для України, але нам потрібно два мільярди.

Нарешті ми почули ефективність західної ППО, яку нам надали. Цього тижня наші повітряні сили вперше оприлюднили відео захисту NASAMS. Вже відомо, що ці комплекси збили більше сотні російських повітряних цілей.

Найцікавіше в ньому - універсальна ракета AIM-120 AMRAAM, яка використовується як в літаках, так і в наземних системах ППО. Такі системи стояли на захисті Білого дому. Шкода, що таких батарей у нас - поки лише дві, хоча нам обіцяють ще шість.

Взагалі війна в Україні стала першим реальним випробуванням західної військової техніки проти російської або радянської.

Підсумки

Перше: маємо тактичний успіх у Бахмуті, відтіснивши росіян від ключової траси. Хоча ситуація лишається вкрай важкою.

Друге: наша розвідка вже знає, хто жорстоко на камеру стратив українського полоненого, заявляють представники влади.

Третє: Євросоюз дає мільярд євро на боєприпаси для Сил оборони

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