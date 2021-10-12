"Прицільно стежимо": у МОЗ розповіли, як вираховують "антивакцинаторів" серед лікарів

Кузін також дав поради українцям, яких лікарі відмовлять робити щеплення без обґрунтованого пояснення.

В Україні поширюється чимало міфів і фейків про вакцинацію проти коронавірусу, є випадки, коли сімейні лікарі навіть без обґрунтованого пояснення відмовляли своїх пацієнтів від щеплення.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua.

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Заступник голови МОЗ радить українцям змінювати сімейного лікаря і укладати договір з іншим, якщо той необґрунтовано відмовляє від вакцинації або надає недостовірну інформацію. За словами Кузіна, методи лікування такого спеціаліста можуть бути неефективними або навіть загрозливими для деяких випадків.

"Якщо ви стикаєтеся з необґрунтованою відмовою від вакцинації або з певними недостовірними даними, які надає лікар, або він взагалі відмовляє від проведення щеплення, я би радив все ж таки шукати іншого лікаря і укладати декларацію з ним. Тому що, дійсно такий лікар він передусім, не використовує принципи доказової медицини і його методи лікування можуть бути неефективними або навіть загрозливими для деяких випадків", - зауважив Кузін.

Крім того, він розповів, що МОЗ прицільно стежить за кількістю лікарів сімейної медицини, скільки в них декларацій, скільки є вакцинованих серед тих, з ким було укладено декларацію.

"Це дозволяє нам виявити прицільно тих антиванцинащиків серед лікарів, які, на жаль, все ж таки трапляються в межах медичної спільноти. Але загальна рекомендація – це відмовлятися від такого лікаря, шукати іншого", - додав головний санітарний лікар України.

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