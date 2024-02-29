Придністров'я просить у Путіна допомоги, а у США тривають суперечки щодо України: огляд світових новин

Невизнане Придністров'я просить захисту у Росії, як саме американські мікросхеми потрапляють до російської зброї попри всі санкції і десятки нелегальних пістолетів-рушниць у легенди світового кіно – про це йдеться в огляді світових новин з Яною Слєсарчук.

Невизнане Придністров'я просить захисту у Росії – які будуть наслідки?

Невизнане Придністров'я звернулося по допомогу і захист до Росії. Про це йдеться в резолюції загальних зборів, які терміново за тиждень скликали в Тирасполі. З'їзд такого масштабу відбувся в невизнаній республіці вперше за 18 років.

У Державної думи Росії просять захистити Придністров'я від тиску Молдови. Проєкт резолюції учасників сьомого з'їзду зливають в Мережу. Незаконні чиновники ніким невизнаної "республіки" просять Росію захистити їх від тиску Молдови. А в інших пунктах скаржаться на Молдову всім – від ООН до ЄС.

Причина, яку озвучували неодноразово: від нового року в Молдові почав діяти Новий Митний Кодекс, де відсутні пільги для придністровських компаній.

Причина, яку не озвучують: зараз Придністров'я виживає лише завдяки безкоштовному російському газу. Але транзитний контракт "Газпрому" з Україною добігає кінця у грудні. На купівлю газу на біржі чи у євротрейдерів у Придністров'я немає ані грошей, ані ліцензій. І це може поставити крапку на існування невизнаної республіки.

Ще тиждень тому, коли нинішній голова Придністров'я Красносельський оголосив дату загальних зборів, колишній чиновник Придністров'я, а нині начебто опозиціонер, що живе в Кишиневі, звернув увагу. Наступного ж дня після цього, це б то завтра, Путін звертається до федеральних зборів Росії.

Звідси почали обговорювати, чи не нагадає Придністров'я Кремлю про своє бажання увійти до складу Російської Федерації. Незаконний референдум, на якому 97% населення Придністров'я проголосували за це, відбувся ще 18 років тому. Але тоді Росія його проігнорувала.

Вузька смуга на лівому березі Дністра, що межує з Україною, і на з'їзд приносить українську мову, з чого вже кепкують наші соцмережі. Новину щодо можливих звернень по допомогу до Росії в Молдові сприйняли флегматично. Бюро з реінтеграції ще 22 лютого заявило, не має приводів вважати, що становище в регіоні може погіршитися.

Голова ГУР України Буданов теж сказав на камери, чутки не підтверджують. 28-го числа ніхто приєднуватися до Російської Федерації не збирається, і після теж. Залишається сподіватися, що завтра Путін, виступ якого обіцяють транслювати в кінотеатрах і на рекламних щитах великих міст, не згадає про старе прохання Придністров'я долучити його до складу країни-агресорки. Бо ще кілька років тому і рішення про повномасштабний напад на Україну виглядало відвертим божевіллям, але було ухвалене.

Десять збитих російських літаків за десять днів. Але чи довго ми зможемо так тримати?

Експерти видання Forbes припустили, що успіх Збройних сил України у збитті ворожої техніки пов'язаний із використанням американських ракет до Patriot і NASAMS, а також сліпих зон, які з'явилися у росіян після знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Видання зазначає, що росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити. Але проблема України в тому, що таких ракет у неї обмаль, адже Сполучені Штати не надавали Україні боєприпасів із кінця минулого грудня.

Американської допомоги скоро не буде - Байден не вмовив спікера Палати представників

Також читайте Білий дім закликав Джонсона негайно поставити на голосування допомогу Україні

Найближчим часом американської допомоги чекати не варто. Білому дому не вдалося зламати опір республіканців. Після переговорів Джо Байдена зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном та лідерами демократів і республіканців у Сенаті, Джонсон заявив на камери: допомогу Україні та іншим партнерам Сполучених Штатів, Ізраїлю та Тайваню, поставить на голосування у слушний час, бо зараз його понад усе, цікавить безпека американського кордону.

Спікери 23 парламентів планети звернулися до Джонсона із закликом таки дати шанс законопроєкту за 60 мільярдів допомоги Україні. Однак однопартійці погрожують йому за такий демарш проти волі Дональда Трампа відставкою.

Як росіяни дістають американські мікросхеми для своєї зброї? Сенат США вирішив це припинити і зібрав на слухання виробників хайтеку

Виробники напівпровідників повинні краще контролювати продаж своєї продукції, аби американські мікрочіпи не потрапляли всередину російської зброї. До цього їх закликали американські сенатори на слуханнях, де розглядали механізми, завдяки яким Росія досі здатна діставати західний хай-тек для майбутніх убивств українців.

В Сенаті зібрали представників чотирьох компаній після того, як з'явилися підтвердження, що саме їхні мікросхеми досі використовують росіяни. Росія, доводили розслідувачі, які з'ясовували подробиці, дістає технології завдяки посередникам з третіх країн, яких насправді не важко виявити. Це, передусім, Китай, Малайзія і Філіпіни. Далі продукція прямує до росіян через Туреччину, Арабські Емірати та сусідні з Росією країни.

Виробники пообіцяли відстежувати кінцевого клієнта, аби запобігти незаконним перепродажем, які підпадають під уже запроваджені американські санкції.

Європа допомагатиме українцям російськими грошима

Допомагати Україні російськими грошима, закликала на сесії Європарламенту голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своїй промові вона анонсувала нову європейську стратегію промислового захисту, яку Єврокомісія представить найближчими тижнями. Зазначивши, що однією з їх головних цілей буде визначення пріоритетності спільних закупівель, фон дер Ляєн наголосила, що оборонним підприємствам Євросоюзу доведеться працювати на повну потужність, аби перемогти Росію.

І підкреслила, що не слід перебільшувати ризики війни для Європи, але до них слід бути готовими.

"Час також почати говорити про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користи для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський в Албанії – Угода про дружбу, саміт балканських держав і плани про новий оборонний форум

Президент Зеленський прибув до Албанії, де лідери держав Західних Балкан обговорюють надання додаткової допомоги нашій країні. Перед самітом Зеленський підписав з головою албанського уряду Еді Рамою договір про дружбу та співробітництво. Саміт Україна-Південно-східна Європа, співроганізаторами якого є президент України і прем'єр Албанії, зібрав представників 13 держав.

І вже маємо заяви. Прем'єр Албанії дорікнув Заходу за затримки і обмеження у підтримці України. І наголосив, що західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією.

А Зеленський запропонував Балканським державам новий формат.

"Ми бачимо проблеми з постачанням снарядів, які впливають на хід війни. І ми зацікавлені в спільному виробництві з вами і всіма нашими партнерами. Наша урядова команда презентує деталі. Ми пропонуємо провести спеціальний українобалканський оборонний форм у Києві чи одній з ваших столиць", – сказав президент Зеленський.

Китайський мир: держава, що досі не засудила Росію, знову закликатиме Україну просто припинити стріляти

Спецпредставник Пекіна Лі Хуей найближчим часом відвідає Україну, Росію та кілька країн Євросоюзу. Ця поїздка стане "другим раундом човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи". Так зазначили у Китайському міністерстві закордонних справ.

Стартують візити чиновника з Піднебесної 2 березня. Окрім України та Росії, в планах також Бельгія, Франція, Німеччина та Польща. У Пекіні вважають, що тепер найнагальнішим питанням є відновлення миру. І твердять, що останні два роки докладали до цього всіх зусиль.

Торік Лі Хуей вже здійснював низку візитів до Києва і до Москви. А ще Китай оприлюднив документи з закликами до політичного врегулювання, за яким передбачалося припинення вогню та відновлення мирних переговорів. І хоча держава позиціонує себе як нейтральна сторона у війні в Україні, офіційно Пекін досі відмовляється засуджувати Росію, постачає Кремлю технології і веде з росіянами активну торгівлю.

Навального поховають першого березня. Його вдова виступила в Європарламенті

Навального відспівають і поховають 1 березня в Москві. Тіло російського опозиціонера, який загинув у колонії за нез'ясованих обставин, довго відмовлялися віддавати матері, намагаючись примусити її провести таємне поховання.

Оточення Олексія Навального стверджує, той загинув саме в момент, коли переговори про його обмін вийшли на фінальну стадію. Обміняти опозиціонера, а також ув'язнених американських журналістів збиралися на агента ФСБ Вадима Красікова, загратованого в Берліні за політичне вбивство.

Дружина Навального Юлія виступила в Європарламенті, а завтра європарламентарі збираються ухвалити резолюцію із закликом підтримати російських політичних в'язнів.

Звідки в Алена Делона десятки пістолетів і рушниць

Зірковий арсенал: у легенди французького кіно Алена Делона конфіскували 72 одиниці вогнепальної зброї. На жодну він не мав дозволу. Крім того, поліцейські знайшли понад три тисячі патронів і обладнаний тир просто в будинку 88-річного актора у передмісті Парижа.

Розпорядження про обшук будинку Делона виписали, коли один з судових службовців по іншій справі побував вдома в актора, побачив зброю і сповістив про це суддю. Делон не часто покидає заміський будинок, востаннє з'являвся на публіці у Каннах чотири роки тому, коли отримав золоту пальмову гілку.

За чим стежитимемо завтра?

Кремлівський диктатор Путін звертається до Федеральних зборів Державної думи. Чи не згадає про прохання Придністров'я, яке сьогодні призвучало? А ще два запеклі суперники – президент Сполучених Штатів Джо Байден і головний кандидат від республіканців Дональд Трамп – в один і той же день поїдуть інспектувати американський кордон з Мексикою. Чи не зустрінуться там?

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Божевілля? Придністров'я просить у Путіна допомоги! Як США не заважають Росії вбивати українців?

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