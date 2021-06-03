Шоста річниця звільнення прифронтової Мар'їнки: військові згадують бої

За свободу міста життям заплатили 5 українських бійців, в місті загинуло 4 цивільних.

Це був бій, який увійшов в підручники з військової науки – сьогодні в Мар'їнці згадували події, які сталися 6 років тому. Тоді надзвичайні зусилля знадобилися, аби втримати місто під українськими прапорами. Бійці, які змогли не віддати ворогу місто, сьогодні приїхали провідати свої потрощені ворогом позиції та згадати загиблих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Тут досі можна іноді почути звуки обстрілів, і здається всі звикли до того, що будинки тут наполовину розвалені. Але для військових, які не здали це місто 6 років тому, Мар’їнка виглядає прекрасною. «Таке враження, що ніколи війни не було», - каже військовий.

6 років тому тут навіть заходити було страшно, тепер тут можна стояти, фотографувати і бути без бронежилета. А тоді по невеличкому місту, з якого вже видно Донецьк, лупили з усього, що було у терористів. Обстріл тривав тоді 12 годин. До Дніпра доправили 32 поранених тут бійця. В місті загинуло 4 цивільних.

Новини з фронту: 6 років тому наші бійці втримали Мар'їнку під українськими прапорами

За свободу міста життям заплатили 5 українських бійців - Галущинський, Писаренко, Пихтєєв, Шеляг та Щербань.

Сьогодні їх згадують біля меморіалу захисникам Мар’їнки – побратими та волонтери, квітами та синьо-жовтими серцями.

6 років тому тут найбільше не вистачало синьо -жовтих прапорів і бійцям доводилося робити їх з того, що знаходили.

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