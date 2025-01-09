"Пригоди" бійців КНДР на війні: про що солдати Кім Чен Ина пишуть у передсмертних листах

Залучення солдатів Кім Чен Ина у війну проти України дає КНДР змогу здобути важливий бойовий досвід та підготуватися до військових дій проти власних сусідів.

КНДР зазнає шалених втрат на війні Росії проти України, однак Кім Чен Ин ретельно приховує смерті своїх громадян. Що відомо про бійців КНДР, які з’являються у Росії, та які останні слова у їхніх листах? Як так сталося, що померти для них в рази краще, ніж потрапити у полон та про що змушують мовчати родичів, які живуть у Північній Кореї? Про все це – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Нові TikTok-війська чи реальна загроза?

Військові КНДР вже встигли прославитися тим, що зґвалтували 28-річну викладачку Російського університету дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити північнокорейських солдатів російської мови. Прославилися бійці Кім Чен Ина і тим, як тікають від українських дронів на полі бою, а росіян виганяють з рідних домівок. Ну, а між боями, де їх залучають на штурмах, вони знімають відео для ТikTok.

Мобільні телефони в КНДР існують, але вони працюють лише у внутрішній мережі і не мають доступу до Інтернету та міжнародних дзвінків. Це своєрідний "закритий інтернет", який містить лише ретельно відфільтровані та створені урядом ресурси. Але, приїхавши до Росії, деякі солдати Кіма вирішили стати справжніми ТikTоk-героями і скласти конкуренцію кадирівським клоунам.

Співпраця між РФ і КНДР

Однак, не варто недооцінювати ворога. Адже залучення військових Північної Кореї до війни проти України у будь-якому випадку несе пряму загрозу. А обмін інформацією між двома диктатурами дає КНДР змогу здобути важливий бойовий досвід, щоб підготуватися до військових дій проти власних сусідів.

Це підтвердила і заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши. Дипломатка нагадала, що понад 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців перебувають у Росії, де минулого місяця почалися бої проти українських військ у Курській області.

КНДР має значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду. Північна Корея, ймовірно, прагнутиме використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі.

Своєю чергою посол Південної Кореї в ООН Хван Джункук назвав солдатів Північної Кореї по суті рабами Кім Чен Ина, яким промили мізки, щоб вони пожертвували своїм життям на далеких полях битв, аби зібрати гроші для його режиму й отримати передові військові технології від Росії. А голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі "Суспільного" повідомив, що північнокорейці готуються до масштабної війни та будуть нарощувати свою присутність в Росії, але це не для її захисту.

Війська КНДР вважають цю війну "визвольною від західного імперіалізму". В них є віра в те, що вони в майбутньому понесуть ідеї комунізму, соціалізму, свою ідеологію на весь світ. Ба більше, Кім Чен Ин вже навіть заборонив жителям Північної Кореї їсти хот-доги, які нібито є частиною "небажаної західної культури", і їх приготування або продаж – це тепер також злочин, який прирівнюється до акту державної зради.

А от Іван Тимочко абсолютно погодився зі словами президента України щодо того, що КНДР може направити на війну ще 30-40 тисяч солдатів, а, можливо, і півмільйона. Він додав, що за раз їх точно не приведуть, бо це буде проблема для Росії. Їх будуть системно заводити, в Росії обкатувати.

За його словами, ті, хто виживе, поїдуть додому готувати нові підрозділи до ведення бойових дій у сучасних умовах. Інші – будуть здобувати досвід, і такий кругообіг буде формуватися. На даному етапі вони почнуть це робити на рівні з'єднань, бригад, потім – дивізій, якихось оперативних корпусів і так далі. Тобто, КНДР буде нарощувати свою присутність в Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що ядерні й ракетні технології, які Росія передає КНДР в обмін на отримання озброєння та північнокорейських військ, можуть загрожувати Європі та США. Як підкреслив генсек Альянсу, не треба бути наївними, бо існують всі підстави стверджувати, що ядерні й ракетні технології потрапляють до Північної Кореї, і тепер існує ризик, що КНДР застосує їх. Це може становити не лише загрозу для Європи, материкової частини США, а й для сусіднього регіону, включно з Південною Кореєю та Японією.

Зеленський назвав втрати солдат КНДР у війні проти України

Втрати військових із Північної Кореї, які воюють проти українських сил, становлять 4 тисчі осіб пораненими і вбитими, повідомив президент України під час засідання у форматі “Рамштайн” 9 січня. Режим Кім Чен Ина змушує родини загиблих на Курщині бійців підписувати документи про нерозголошення. Родичам загиблих також забороняють спілкуватися між собою.

Що цікаво, влада КНДР називає участь у війні проти Україні "священними навчаннями". А режим Кім Чен Ина стежить за настроями родин, які отримали свідоцтво про загибель родича у бою, і вживає заходів, щоб запобігти поширенню інформації. Про це повідомляє видання "Вільна Азія".

Режим Північної Кореї нагороджує "сертифікатом воїна" родини солдатів, які загинули під час участі у війні або під час бойової підготовки. Сім'ї загиблих військових отримують пільгове забезпечення від держави. А нещодавно влада Північної Кореї викликала сім'ї загиблих і нагородила (саме таке слово – "нагорода" вживається у КНДР) їх "сертифікатами воїнів", не повідомивши жителів, що серед загиблих є ті солдати, яких відправили до РФ.

Росіянам наплювати на бійців КНДР

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що військові КНДР на Курщині доволі дивно реагують на дрони. У загиблих кндрівців перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БПЛА, що може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті.

Це також демонструє, що для росіян життя корейців немає жодної цінності. Втім, армія РФ намагається оперативно вивозити тіла загиблих корейців з зони бойових дій. Евакуація цих тіл налагоджена краще, ніж загиблих чи поранених росіян. Бажання приховати невдачі солдатів КНДР грає свою роль.

Розвідка Південної Кореї говорить про готовність Кім Чен Ина передати ударні дрони Росії. Раніше Кім демонстрував випробування певних типів таких дронів. Не виключено, що їх будуть випробовувати на Курщині.

Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця Джонга, якого ліквідували на Курщині українські воїни.

Мета диктатора Кім Чен Ина – досвід сучасної війни для використання його на Корейському півострові, зокрема і для дронових провокацій в прикордонні з Південною Кореєю для початку. 1 січня 2025 року Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що Північна Корея створила новорічну пропагандистську картину, яка заохочує виконання рішень Центрального комітету партії та посилення бойової мобілізації. На агітаційній картині на червоному тлі зображено солдата у військовій формі, який цілиться з автомата Калашникова.

У соцмережах вже також поширили відео з Курщини, село Махнівка. Військові з КНДР, гордо одягнені у російську форму, методично виганяють місцевих російських мешканців з власних будинків. Звісно ж, самих росіян ніхто нічого не запитує.

Росія намагається вибити українську армію з території Курської області. Втім, росіяни зазнають втрат. Нещодавно лише біля одного села Махнівка вони втратили до батальйону піхоти. Зокрема, з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками. Про це пише видання "Форбс".

Видання наголошує, що Махнівка перейшла під контроль українських військових ще наприкінці літа 2024-го. Втім, саме цей населений пункт вже кілька днів є місцем запеклих боїв. Зокрема, у Мережі з'явилося відео, на якому російські та північнокорейські війська входять до села і потрапляють під вогонь української піхоти, танків і безпілотників.

Український Центр оборонних стратегій наголошує, що бойові дії на Курщині активізувалися до максимального рівня. Пік зіткнень, якого ще не було раніше, змушує агресорів витрачати всі наявні ресурси. Зокрема, вкрай незручний і невигідний для росіян час.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "російські та північнокорейські командири ставляться до північнокорейських військ як до витратних матеріалів" і "замість того, щоб здатися, північнокорейські солдати вчиняють самогубство або страчуються своїми колегами". Це було зроблено для того, щоб члени сім'ї, які залишилися в рідному місті, не були в невигідному становищі. Окрім того, військовий розпорядок Північної Кореї суворо забороняє ставати військовополоненим.

Північна Корея розглядає перебування солдатів у полоні як зраду системи та країни. Більше того, відправлення військ на російський фронт відбувалося таємно.

Варто пригадати історію з північнокорейськими військовополоненими під час Корейської війни, яких влада КНДР не прийняла, коли вони захотіли повернулися після того, як заперечили свій намір залишатися в Південній Кореї. В'язні, що поверталися, мали пройти сувору ідеологічну перевірку та перевиховання, під час якого їм було необхідно довести свою лояльність режиму.

У результаті солдати, які повернулися, були соціально ізольовані або віддані під нагляд, що призвело до серйозних збитків не лише для них, а й для їхніх родин. Часто вони ставали жертвами підозр у співпраці з ворогом. Багатьох із них піддавали допитам, відправляли до трудових таборів та навіть страчували.

Листи бійців КНДР

У соцмережах дедалі більше з’являються листи північнокорейських бійців, які були ліквідовані українськими захисниками. У черговій нотатці рядовий Джонг пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину. І відправили його за наказом північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Військовий переконаний, що захищає у Курській області Північну Корею. Згодом той же Джонг в іншій нотатці зізнався, що обікрав російських військових у Курській області Росії та продавав крадене. Він не каже, що саме вкрав та в якій кількості, але з його нотаток випливає, що хтось викрив його за крадіжкою.

"Шановний головнокомандувач Кім Чен Ин наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів", – йдеться у нотатці.

В ГУР також проінформували, що північнокорейські солдати, які воюють на боці Росії, продовжують втрачати особовий склад і демонструють низький моральний дух. У новорічну ніч зафіксовані випадки надмірного вживання алкоголю серед військових КНДР. У розвідці зазначили, що командири на рівні відділень, взводів, рот свідомо приховують від керівництва реальний рівень втрат серед солдатів КНДР.

Поява північнокорейських військових у російсько-українській війні – це тривожний сигнал, який виходить далеко за рамки локального конфлікту. Це відкритий виклик міжнародній системі безпеки, яка опинилася перед новою формою гібридної агресії, де диктатури зливаються у симбіоз для руйнування демократичного світу.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що на КНДР може повпливати Китай. За його словами, якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на Пхеньян.

КНДР і Росія давно ігнорують міжнародні норми. Обидві держави пропагують диктаторські моделі управління, протиставляючи себе демократичному світу. Їхній союз може створити новий осередок тоталітаризму, який впливатиме на інші авторитарні режими, підштовхуючи їх до об'єднання з подібною антидемократичною коаліцією.

Союз між Росією та КНДР – це не просто тактичне зближення двох ізольованих держав, а відкритий виклик всім демократичним і вільним суспільствам. Це сигнал про те, що диктатури здатні об’єднуватися для досягнення спільної мети – руйнування світового порядку, побудованого на принципах свободи, прав людини та верховенства права. Бездіяльність перед обличчям об’єднання диктатур загрожує подальшою ескалацією конфліктів, посиленням ядерної загрози та експансією тоталітарних ідей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бійці КНДР пишуть передсмертні листи і бісять TikTok-війська Кадирова! Що відомо?!

Читайте також: