Приголомшливе інтерв'ю Буданова: контрнаступ ЗСУ, атаки по РФ, "цікаві" місяці війни та зброя

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у інтерв’ю телеканалу CNN та виданню The Telegraph описав актуальну ситуацію на фронті, анонсував зростання атак по Росії, "цікаві" місяці війни, новий контрнаступ ЗСУ та озвучив потреби війська у зброї.

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Буданов – про ситуацію на фронті і "цікаві" місяці війни

Начальник ГУР повідомив, що на окупованих територіях України зараз перебувають понад пів мільйона російських військових. Однак у короткостроковій перспективі нинішній потенціал ворога навряд чи дозволить просування на лінії фронту, вважає Буданов.

Очільник військової розвідки також заявив, що найближчі шість місяців війни будуть "цікавими".

"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", – сказав Буданов.

Він також висловив переконання, що війна закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".

Буданов анонсував більше атак по Росії

Кількість атак на російську інфраструктуру зростатиме, анонсував Буданов. Він відмовився підтверджувати причетність України до дронових атак по території Росії, водночас сказавши, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що до цього плану включені всі основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Російської Федерації", – розповів начальник ГУР.

Він також звернув увагу на те, що тепер громадяни Росії бачать реальну картину так званої "СВО". Насправді це війна, і вона вже на російській території.

"Вони (росіяни – ред.) бачать нафтобази, що горять, зруйновані будівлі фабрик і заводів і так далі. Це все корисно", – сказав Буданов.

Пожежа на НПЗ в Росії / Фото: МНС РФ

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Яка зброя критично потрібна ЗСУ

Буданов висловив сподівання на схвальне рішення щодо важливої військової допомоги від США, про яку тривають дебати в американському Конгресі. За словами керівника розвідки, найважливішими із потреб ЗСУ залишаються артилерійські системи та боєприпаси: їхня кількість – один із ключових факторів у війні.

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"Україна також потребує різкого збільшення кількості гармат, незалежно від їхнього віку та типу. Роки бойових дій завдають шкоди українським далекобійним гарматам", – поінформував начальник ГУР.

Він також зауважив, що російські війська дедалі частіше застосовують дрони на фронті.

"У повітрі позиції України кращі – в безпілотниках ми більш-менш рівні з противником. Однак Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, тож існує тенденція до ще більшого використання БпЛА на фронті", – розповів Буданов.

Він повідомив, що хотів би бачити на озброєнні Сил оборони України американські штурмовики А-10. Хоча в США час від часу дискутують про зняття цих літаків з озброєння та заміну новішими бортами, штурмовики А-10 мають репутацію ефективних в боротьбі з бронетехнікою, здобуту, зокрема, під час війни у Перській затоці. Ці літаки справді можуть допомогти завдати військової поразки Росії, наголосив очільник військової розвідки.

Штурмовик A-10 Thunderbolt / Фото: Військово-історичний журнал

Буданов натякнув на новий контрнаступ ЗСУ

Буданов припустив, що навесні 2024 року розпочнеться новий контрнаступ ЗСУ. За його словами, теперішній наступ Росії на фронті буде "повністю вичерпано" до "ранньої весни".

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Вона закінчиться, а потім почнеться наше", – заінтригував начальник ГУР.

У The Telegraph зазначили, що після завершення літнього контрнаступу "Україна не проводила великих наступальних операцій проти російських позицій". Оскільки Росія контратакує, Україна перейшла до стратегії "активної оборони" і будує великі укріплення в тилу".

Як повідомив Буданов, російські війська досягли "деяких успіхів" поблизу Авдіївки, але "це зовсім не те, чого вони очікували, навіть близько".

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