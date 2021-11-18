Приголомшливі стрибки і карколомні трюки: які нові досягнення потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Приголомшливі стрибки і карколомні трюки: які нові досягнення потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Чоловік виконав приголомшливий трюк - перестрибнув одразу п’ять лондонських таксі.

Приголомшливі стрибки і карколомні трюки - таланти з усього світу з новими досягненнями - потрапили до Книги рекордів Гіннеса, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 17 листопада.

Британський гімнаст вразив неймовірним сальто між двома турніками, розташованими на відстані шести метрів. Він побив свій попередній світовий рекорд - збільшивши відстань аж на 13 сантиметрів.

У тій таки Британії американський стрибун виконав приголомшливий трюк - перестрибнув одразу п’ять лондонських таксі - ширина кожного з яких перевищує півтора метра.

Тоді, як венесуельська футболістка додала до чималої колекції рекордів нові нагороди за трюки з м'ячем.

А от китайський рекордсмен, балансуючи на руках - примудрився перетягнути легковий автомобіль - аж на 50 метрів.

Раніше ми писали про те як потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

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