Приголомшливі стрибки і карколомні трюки: які нові досягнення потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Чоловік виконав приголомшливий трюк - перестрибнув одразу п’ять лондонських таксі.
Приголомшливі стрибки і карколомні трюки - таланти з усього світу з новими досягненнями - потрапили до Книги рекордів Гіннеса, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 17 листопада.
- Британський гімнаст вразив неймовірним сальто між двома турніками, розташованими на відстані шести метрів. Він побив свій попередній світовий рекорд - збільшивши відстань аж на 13 сантиметрів.
- У тій таки Британії американський стрибун виконав приголомшливий трюк - перестрибнув одразу п’ять лондонських таксі - ширина кожного з яких перевищує півтора метра.
- Тоді, як венесуельська футболістка додала до чималої колекції рекордів нові нагороди за трюки з м'ячем.
- А от китайський рекордсмен, балансуючи на руках - примудрився перетягнути легковий автомобіль - аж на 50 метрів.
Раніше ми писали про те як потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.
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