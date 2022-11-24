Пригожин і Кадиров: дипломат оцінив шанси цього тандему захопити владу

На думку Пригожина, критичні заяви Кадирова і Пригожина на адресу військового керівництва РФ є вигідними Путіну.

"Потенційні заколотники", якими у багатьох ЗМІ називають скандального главу Чечні Рамзана Кадирова і власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, насправді не становлять загрози путінському режимові.

Про це розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко у межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

"Йдеться про гарно сплановані операції самого Кремля. Ніколи "цар" не дозволить ніякому "бояринові" себе вивищувати і на щось претендувати", - зазначив Огризко.

За його словами, вся критика, яка лунає в РФ на адресу неефективного ведення війни в Україні, є контрольованою Кремлем.

"Це лише для того, щоб створювати певні противаги, можливості впливати на ті чи інші групи. Пригожина і Кадирова обрали, щоб генерали розуміли: якщо вони провалюють завдання, то є інші. Щоб була конкуренція. Я не бачу, щоб Путіну хтось загрожував. Надто багато там "опричників". Силовий блок в РФ складає близько 2 млн людей. Тому навіть Кадиров і Пригожин зі своїми мініарміями нічого не варті", - підсумував дипломат.

Раніше Володимир Огризко пояснив, як працює кастова система управління в РФ.

Кадиров і Пригожин: чи зможе цей тандем захопити владу

Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери називають Пригожина і Кадирова як противників Міноборони РФ та Генштабу, очолюваних Шойгу та Герасімовим.

ТСН.ua розбирався, як Пригожин і Кадиров провокують конфлікт у військовому керівництві Росії, яка роль ПВК "Вагнер" у війні та які проблеми для Кремля можуть створити непідконтрольні приватні армії путінського оточення.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що у Росії є щонайменше чотири армії, які не підпорядковуються одна одній. Свої армії має власне Шойгу, Кадиров, глава Росгвардії Золотов і керівник ПВК "Вагнера" Пригожин.

Радник ОП Олексій Арестович взагалі вважає, що можна говорити про 8 армій. На його думку, в РФ триває активна боротьба за можливість бути при владі у майбутньому.

Американський генерал Бен Годжес сказав, що Кадиров і Пригожин створюють власні армії, бо готуються до розпаду РФ.

Російський опозиціонер і юрист Марк Фейгін припускає, що скандпльні заяви Пригожина можуть використовуватися у Кремлі для певної провокації.