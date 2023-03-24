Пригожин і Кадиров загрожують владі Путіна: військовий пояснив, чим все може закінчитися

Естонська розвідка повідомила, що лідер Чечні Рамзан Кадиров та очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загрожують владі Путіна — нібито вони планують об’єднатися і вийти на перший план як архірадикальна акція панівної еліти.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, чи ймовірний такий сценарій.

"Такий сценарій ймовірний тільки в тому плані, якщо почнеться децентралізація влади після усунення Путіна будь-яким шляхом. Поки буде умовна стабільність в Росії, нічого не станеться. Вони всі дуже великі боягузи. Так, Кадиров має зараз близько 50 тисяч бійців, яких він дуже ретельно "обробляє". Він розуміє, якщо Росія припине існувати в тому вигляді, в якому вона є, а бійців треба чимось годувати, йому треба забезпечити їм той рівень життя, який вони зараз мають. Чечня — не така багата територія, заробляти самі гроші вони не вміють, вони вміють лише займатися державним рекетом на бюджеті. Це всі знають. Чеченська мафія насправді існує і один з її лідерів — Кадиров. Наскільки він готовий в умовах дестабілізації вийти на перший план і претендувати на якісь рролі, я дуже сумніваюся", - сказав він.

З його слів, плани Пригожина теж провалилися.

"З Пригожиним все набагато цікавіше, тому що та сила, на яку він розраховував, просто тане на очах в Бахмуті та інших гарячих точках на Сході України. Він це розуміє і вийти з цієї ситуації він не може. Заробляти гроші в Росії йому стає не так легко, тому що ті контракти, які йшли через Міноборони, час від часу йому блокуються. Тобто є дуже багато нюансів, які говорять про те, що Пригожин зараз не в тому положенні, щоб висувати претензії. Якщо раніше він міг подзвонити, наказати і йому все зроблять, то зараз він змушений писати публічні листи і щось вимагати. Це точно не позиція сили. Пригожин та Кадиров перебувають на одному рівні. Я думаю, що це якраз представники тієї регіональної еліти, яка, можливо, очолить ті чи інші регіони Росії в разі децентралізації і розпаду центральної влади в Росії. Цього можна очікувати, але не більше", - додав Ягун.

Раніше аналітики повідомили, що Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міноборони Росії, ймовірно, через страх повністю втратити найманство в Бахмуті.