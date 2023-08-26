Пригожин міг інсценувати свою загибель: експерт вказав на фактори

Дмитро Снєгирьов назвав чотири важливі фактори, які свідчать про те, що Пригожин міг інсценувати свою загибель.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг інсценувати свою загибель.

На факти, які про це свідчать, вказав військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю ТСН.ua.

Перший фактор

"Покази одного з командирів ПВК "Вагнер" варто ставити під сумнів. Мовиться про те, що на місці авіаційної трощі були знайдені сильно пошкоджені фрагменти тіл, а не тіла. Це перше питання, яке ставить під сумнів правдивість інформації про загибель Пригожина", – каже Снєгирьов.

Другий фактор

Експерт зауважив, що одночасно в небі перебували два авіаційні судна, які належали Пригожину.

"Говорити про те, що в небі над Тверською областю в літаку був сам Пригожин – немає 100-відсоткової впевненості. Факт реєстрації ще не свідчить про фізичне безпосереднє перебування Пригожина на борту. Наголошую – два пригожинських борти було у повітрі", – розмірковує аналітик.

Третій фактор – першоджерело інформації щодо належності авіаційних суден Пригожинові

Снєгирьов нагадав, що першою про те, що літак, який впав, належав Пригожину, повідомила Ксенія Собчак.

"Ксенію Собчак тільки лінивий не афілював з діяльністю російських спецслужб", – зазначив експерт.

Друге першоджерело, яке повідомило про загибель Пригожина – колаборант Рогов.

"Тобто два сумнівних джерела інформації, які мають певне відношення до діяльності російських спецслужб просунули інформацію про причетність повітряного судна до Пригожина і сам факт присутності командира ПВК "Вагнер", – наголошує експерт.

Четвертий фактор

"Перша інформація в російських ЗМІ – це розбіжність у кількості фрагментів тіл, які були знайдені на місці катастрофи. Перша інформація – сім, потім вісім, і певна тиша. Лише потім з'являється інформація, що знайдено ще два тіла, причому досить показова. Одне тіло без голови, що унеможливлює його ідентифікацію. Обличчя іншого сильно пошкоджено, впізнати його практично неможливо", – підсумував Дмитро Снєгирьов.