Пригожин може згорнути операції ПВК "Вагнер" в Україні: експерт пояснив, що стоїть за гучними заявами

Пригожин розуміє, що від його ПВК нічого не залишилося.
Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що його проєкту прийшов кінець, більше не буде займатися тим, чим займався до цього часу на українській території. З іншого боку, постійно з'являються повідомлення про нові втрати в лавах приватної військової компанії "Вагнер".
Те, що говорить Пригожин, не завжди варто сприймати як правду, зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Пригожин взагалі не може приймати жодні рішення відносно подальшої долі ПВК. Оскільки вона залежить від тих чи інших рішень, які приймаються вищим військово-політичним керівництвом РФ. У Пригожина була така тирада сльозлива щодо закриття проєкту "Вагнер" в Україні, — це стосувалося втрат. Сьогодні він не має можливості настільки масштабно вербувати зеків у виправних колонах, як 2022 року. В ПВК "Вагнер" не йде добровільно достатня кількість рекрутів на території Росії. Все це призводить до того, що за наявності колосальних втрат у Пригожина немає ресурсу для їх компенсації. Пригожин зіткнувся з тим, що деякі його підрозділи просто зникають, тому що вони знищуються. В цілому проєкт не може закритися. Йому на це ніхто не давав добро. Особливо з урахуванням того, що ПВК "Вагнер" частіше за все використовується в першій лінії російськими регулярними військами. А це означає, що їх використовують як м’ясо. І продовжують це робити. Відмовлятися від такої тактики російські регулярні війська не мають наміру. Особливо враховуючи, що в районі Бахмуту зараз, крім ПВК "Вагнер", дедалі більше в театрі бойових дій починає відігравати десантура, якій необхідно кимось прикриватися. "Вагнером" і будуть продовжувати прикриватися стільки, скільки буде вистачати цього живого м’яса", - пояснив Коваленко.
Раніше російський опозиційний журналіст та правозахисник Марк Фейгін заявив, що Євген Пригожин небезпечний для путінського режиму, адже непідконтрольний силовим відомствам РФ і має політичні амбіції.
Раніше у розвідці повідомили, що ПВК “Вагнер” зазнає нищівних втрат у битвах за Бахмут.
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