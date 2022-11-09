Пригожин мріє отримати в підпорядкування Генштаб РФ: Жданов розповів про його амбіції

Євген Пригожин намагається вислужитися перед Путіним, саме тому на Донецькому напрямку точаться найгарячіші бої.

Донецький напрямок залишається епіцентром подій за інтенсивністю бойових дій. Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відчайдушно намагається показати результати президенту РФ Володимиру Путіну, саме тому він кидає так багато свої найманців на Донецький напрямок.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов

"Зараз інтенсивність бойових дій там посилилась не лише через вимоги президента Росії Володимира Путіна, а й через амбіції Євгена Пригожина. Тут вже почалася внутрішньополітична боротьба поки що за доступ до самого Путіна. Питання його усунення від влади поки що не стоїть. Це буде наступним питанням, як тільки вони доберуться до нього. Але оцей тріумвірат – Кадиров, Пригожин, Суровікін – вони за рахунок того, що до політичної волі Путіна захопити Донецьку область, додалися політичні амбіції Пригожина. Саме тому Пригожин намагається підсилити і досягнути хоч якоїсь перемоги на Донецькому напрямку. І потім заявити, що його приватна армія набагато краще, ніж Генеральний штаб ЗС РФ", - розповів експерт.

Оскільки приватні компанії повністю фінансуються за рахунок міністерства оборони РФ, саме Сергій Суровікін, командувач Обʼєднаного угруповання військ у вторгненні Росії в Україну, може допомогти Пригожину озброєнням, технікою та підсиленням найманцям.

"Деякі підрозділи армії РФ підсилюють бойовиків Пригожина, і якщо їі вдасться досягти якихось результатів, це буде записано в актив приватних компаній, і вони Путіну виставлять ультиматум, що вони воюють краще, тому Генштаб РФ треба передати їм в підпорядкування", - резюмував Жданов

ПВК "Вагнера" у війні проти України

Євген Пригожин перетворив ПВК "Вагнер" на "паралельну армію". Туди він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених, і навіть маніяка-канібала.

Пригожин створює потужну військову структуру, паралельну російському міноборони. Експерти вважають, що Пригожин і його союзник глава Чечні Рамзан Кадиров мають великі політичні амбіції, щоб кинути виклик кремлівській верхівці і змінити керівництво міноборони РФ.

Пригожина також нещодавно зізнався у минулому і майбутньому втручанні РФ у виборчий процес у США.

Аналітики американського Інституту вивчення війни наголошують, що ПВК "Вагнера" перебільшує свої здобутки на Донбасі, щоб посилити свій вплив на кремлівський режим.

Публічні заклики Пригожина до "негайних сталінських репресій" проти бізнес-магнатів, які не надто підтримують війну в Україні, змусили деяких російських олігархів почати хвилюватися за власну безпеку та безпеку своїх сімей.

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