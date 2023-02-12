Пригожин перестав вербувати "зеків" на війну: Фейгін назвав причини та пояснив, чи є ще в РФ добровольці

Російський опозиціонер Марк Фейгін пояснив, що Пригожин перестав вербувати "зеків" на війну проти України, оскільки цю ініціативу перехопило відомство Шойгу.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Пригожин кілька разів підтвердив, що ПВК "Вагнер" більше не набирає засуджених у в'язницях на війну проти України. Це сталось через те, що Міноборони РФ перехопило ініціативу. Адже осіб із наявною судимістю тепер можна приймати на службу в окупаційну армію. Також вони "душать" Пригожина, щоб у нього більше не було ресурсів. Мовляв - збирай добровольців, а скільки їх залишилося? Усі добровольці вже у "мішках". У мене є джерела у Росії, мені пишуть на пошту", - пояснив опозиціонер.

Марк Фейгін наголосив, що росіяни підтримують війну проти України, проте самі воювати йти не хочуть.

"Мої родичі мені кажуть, що росіяни підтримують війну, але воювати йти не хочуть. Це важлива психологічна складова. Росіяни завжди хочуть, щоб за них усе робили інші. А це хтось, це хто? Це - ти, дурню. Навіть, якщо в РФ залишились ще добровольці, то їх дуже мало. А тому я не знаю, звідки Пригожин набиратиме людей. Значить він повинен багато платити, а де брати гроші? Свої віддавати?", - пояснив опозиціонер.

ПВК "Вагнер" Пригожина та війна проти України

"Кухар" Путіна Пригожин зі своєю приватною військовою компанією "Вагнер" бере активну участь у війні проти України. Терорист за сприяння путінської влади тривалий час вербував на війну російських "зеків". За це він обіцяв їм свободу.

Злочинці кілька місяців штурмували українські міста на Донбасі, несучи величезні втрати, про що свідчать масові поховання у Росії. Пригожин через прихильність Путіна у співпраці з "сирійським м'ясником" Суровікіним нібито навіть організували змову проти Шойгу. Проте через ряд поразок Путін змістив з посади Суровікіна та призначив керувати війною проти України Герасимова.

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