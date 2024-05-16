Пригожин та Гіркін: як російська пропаганда створювала "героїв" з терористів і чому Путін їх прибрав

Російська пропаганда витратила роки на створення військових псевдогероїв, але путінський режим їх знищив за лічені тижні.

Як створювалися образи Гіркіна-Стрiлкова та Пригожина, чому на них підписувалися і дивилися навіть українці і навіщо їх усунули з геройського олімпу - досліджувала кореспондентка ТСН Тетяна Штан.

Як пропаганда створювала образ терористу Пригожину

У грудні 2022 року терорист Євгеній Пригожин став публічним пропагандистським образом в Росії.

"Пригожин, як оцей образ нового, російського якогось полководця, лідера, він ліпився, він складався. Оцей новий, такий агресивний, антисистемний, але одночасно за перемогу над Росією", - пояснює політолог Петро Олещук.

Петро Олещук

Основним завданням новоствореного образу стало - поповнення військ. До непопулярного політичного кроку - оголошення мобілізації Путін на той час ще не був готовий, аналізує Петро Олещук. В оточенні президента раптом згадали про переповнені в'язниці РФ.

"На перших етапах Пригожин просто мислився, як посередник між державою та, наприклад, оцим криміналом. Вони ще якось не хотіли показувати слабкість держави, що це начебто держава офіційно призиває ув'язнених. Ні, це якась приватна ініціатива Пригожина, так її влада санкціонувала, але це така приватна ініціатива, держава до цього стосунку не має. Тобто, Путін всіх перемагає, при цьому там гинуть якісь зеки, яких нікому не шкода, і все знову ж таки прекрасно, а він навіть до цього навіть стосунку не має, до всього негативного, до цієї всієї крові і страждання", - пояснює експерт.

Психолог Олександр Іванов звертає увагу на зовнішній образ Пригожина - його не дарма обрали саме для рекрутингу зеків: "Якщо ви подивитесь на його обличчя, ви побачите у нього постійно припіднята права частина губи - це агресія. Розумієте на зоні для того, щоб продемонструвати свою силу, треба було завжди показувати клик і певної кількості працівників поліції така ж історія . Коли ти показав клик це - єдиний гострий зуб, це - єдиний зуб, який може розірвати шкіру або артерію або навіть вену або навіть м'яз то значить ти чогось вартуєш значить ти був в цих ситуаціях і з тобою треба бути досить обережно"

Друге завдання - це створення такої собі псевдоопозиції до військового керівництва РФ, аби підняти моральний дух військових, адже бліц-кригу не відбулося, солдати у військах РФгинули тисячами, а офіційна пропаганда все ще обіцяла швидку перемогу.

Пригожин

Ігор Гіркін - ще один образ пропаганди РФ

Подібний образ вже створювали російські пропагандисти - ще 2014 року, таким щирим і чесним для російських найманців, які йшли воювати за так звані "Л/ДНР", видавася Ігор Гіркін-Стрєлков.

"Він персонаж, який як-ніби знятий з якоїсь "Білої гвардії", з Булгакова. Там, рускій офіцер, якийсь білогвардієць. Воно, з одного боку, гротескно і смішно, але так само одночасно є цільова аудиторія, яка, власне, цей образ для неї такий дуже світлий. І він там якийсь непідкупний, правдивий. І це так само ліпиться від, умовно, його вусів до його поведінки і якоїсь жестикуляції", - пояснює експерт Микола Балабан.

Гіркіна, на думку експертів, залишили з двох причин - для внутрішньої аудиторії він виконував роль опозиції. Таким чином контролювали протестні настрої населення. Плюс час від часу робили інформаційні вкиди для українців, які теж полюбляли дивитися російського правдоруба.

Гіркін

"У Росії є також опозиція, але ж ми розуміємо, що це опозиція, яка вигідна владі, яку вони тримають на постійній основі. Тобто теж самий Пригожин і теж самий Гіркін. Він виступає в форматі опозиції", - пояснює експертка Анастасія Кириленко.

Політолог зазначає, що для зовнішньої аудиторії, країн Заходу, образи і Гіркіна, і Пригожина використовувалися для залякування - мовляв подивіться, хто може очолити країну, якщо не Путін.

Пригожинський похід на Москву запустив пропагандиську машину у зворотньому напрямку - образ, який для частини росіян став ледь не святим, почали руйнувати на підконтрольних медіа з неменшою завзятістю, ніж прославляли.

Пригожинський заколот згорнув інші проекти спецслужб - образів герої-опозиціонерів і до виборів президента лишив тільки одного Путіна.

Нових опозиційних навіть контрольованих псевдогероїв - найближчим часом навряд варто очікувати, констатують експерти.

"Вони побачили, що в цьому всьому є потенціал проти режиму, навіть якщо якийсь дуже непевний потенціал, особливості путінського режиму – це є небажання допускати будь-яких випадковостей. Тобто, краще уникати цього завчасно. І от вони просто це все зачистили наглухо", - каже експерт.

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