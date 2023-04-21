Пригожин закликав Путіна закінчити ''СВО'': експерт пояснив, хто і як може використати ситуацію

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин радить російській владі закінчити "спеціальну військову операцію", тобто війну проти України, зафіксуватися на тимчасово окупованих українських територіях, а також намагатися їх зберегти. На його думку, найкращим сценарієм для Росії була б велика битва з Україною.

Чому така заява пролунала в оточенні Путіна, пояснив в інтерв’ю ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Це каже про те, що такі дискусії ведуться і через Пригожина, певні олігархічні групи, певні групи в самому Кремлі можуть зондувати інформаційний простір, думки росіян. Я думаю, що вони до цього ставляться дуже позитивно, тому що росіяни є рабами. Якщо Путін завтра або сьогодні сказав би, що сьогодні закінчується СВО, всі б випили чарку і забули про це. Бо їм Запоріжжя чи Донбас настільки набридли, тому що все це виливається у обмеження, в диктатуру, смерті. Як би ми не казали, що на них це не впливає, звісно це не так. Єдине, що вони через свій рабський менталітет не виражають це якось емоційно, а переживають, заливаючись горілкою. Така нація, створена історично. Вона так формувалася і, на жаль, у них такі там механізми діють. Тобто у них немає підстав для революції. Бунт можливий, але лише якщо він буде організований якоюсь групою олігархів або наближених до Путіна, які його уб’ють, а потім очолять. Це не буде, очевидно, революцією. Це буде переворот або бунт, який, звісно ж, починатиметься зверху. У Росії все починається зверху. Все це означає, що дійсно така концепція обговорюється. Можливо, це дійсно запускається з добра Путіна, Патрушева та інших товаришів, які оцінюють варіанти продовження розвитку ситуації. Вони розуміють, що вони перебувають на межі. Тобто їхні нафтові доходи падають, вони будуть і далі падати. Вони ж розуміють, що Китай над ними встановлює контроль", - сказав експерт.

Самусь вважає, що це тривати довго не може.

"Вони можуть собі думати, якщо Україна зараз деокупує значну частину, якщо вони зайдуть в Крим, що це буде означати для путінського режиму? Що значна частина еліт зрозуміють, що вони семимильними кроками йдуть до катастрофи. Тоді авторитет Путіна може настільки похитнутися, що цей бунт зверху може стати дійсно реальним. Вже зараз авторитет Путіна хитається. Всі розуміють, що на відео з поїздок на окуповані території двійник, що це все цирк і клоунада. Це все виглядає смішно і дуже жалюгідно. Все це бачать, я впевнений, навіть пересічні росіяни. Все це йде до одного — до краху. І тут ймовірність цього бунту постійно зростає. Путін завжди такі ситуації використовує для того, щоб зіткнути різні угруповання, виявити найбільш небезпечних лідерів такого можливого бунту, знищити їх і самому очолити цей бунт. Він може навіть оголосити, що йде війна ворогів народу. Путін дуже хитрий в цьому плані, з точки зору кулуарних процесів. Це зондування. Але з іншого боку, це і відображення об’єктивної реальності. Йде весняно-літня кампанія, яка може призвести до того, що Росія може абсолютно програти цю війну і це може запустити неконтрольовані процеси в самій Росії, чого дуже боїться Путін. Тобто з одного боку - бунти і контрольовані процеси, а з іншого — неконтрольовані, коли бунти можуть початися не лише у Кремлі, а й в регіонах. Це може бути страшно. А особливо, коли ми кажемо, хто може бути рушійною силою бунту. Тобто коли зверху буде йти імпульс, а хто це може підтримати — військові. Тобто ті, хто вмирав, хто страждав. Вони можуть стати бойовими загонами цих бунтарів. Це буде для Путіна взагалі жах. Я вважаю, що зараз ці заяви є відображенням об’єктивної реальності, а з іншого боку і зондування з боку навіть самого Путіна та інших груп впливу", - додав він.

Раніше російський опозиційний журналіст та правозахисник Марк Фейгін заявив, що Євген Пригожин небезпечний для путінського режиму, адже непідконтрольний силовим відомствам РФ і має політичні амбіції.

Аналітики вважають, що Євген Пригожин збирається скористатися військовою поразкою Росії після контрнаступу ЗСУ. Він уже готує інформаційний ґрунт до того, що ЗС РФ зазнає чергової поразки.

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