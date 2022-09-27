Прихисток для російських ухилянтів: у ЄС міркують, чи ховати охочих утекти від мобілізації Путіна

Європейський прихисток для російських ухилянтів. У Євросоюзі думають, чи ховати в себе охочих утекти від мобілізації Путіна. Єврокомісії доручили оновити інструкції з видавання віз росіянам – останні зміни до них позбавили громадян РФ доступу до спрощеного видавання шенгенських віз.

Кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко розповіла про те, як Європа реагує на росіян, що втікають від мобілізації.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Євросоюзі вже фіксують випадки незаконного перетину кордону російськими ухилянтами. Про дещо екзотичний із них розповіли естонські прикордонники. Страх відправитися в окопи через оголошену мобілізацію погнав громадянина РФ до річки Нарва. Її чоловік переплив на сапборді. За що, зрештою, отримав штраф і був повернутий назад до Росії.

Разом з тим помітного посилення міграційного тиску естонські прикордонники не відзначають. Але, кажуть, готові до нього. Готуються і в Литві, що торік стикнулася з потоком мігрантів із Близького Сходу й Африки. Безпекова ситуація на тлі новин про мобілізацію в Росії, визнали там, погіршується, відтак охорону литовського держкордону вирішили посилити.

Нагляд за своїм кордоном посилила і Фінляндія, що є останньою країною ЄС, у якої відкрита сухопутна межа з Росією. На окремих її ділянках фінські прикордонники радять звести паркан. Рішення уряду ще немає. Багатокілометрових черг із російських автівок, як, наприклад, на грузинському кордоні, там теж поки не стоїть.

Проте ті, хто все ж хоче укритися в ЄС, – ось, як пояснюють свій вибір.

"Звісно, хотілося б тут перекантовуватися, допоки у Росії не наведеться лад. Ну… Воювати ніхто не хоче. Хотілося б, блін, тут перекантуватися. У добрій, милій Фінляндії. Хочуть, скоріш за все, змушувати воювати. А воювати я не хочу. Не хочу вмирати молодим, хахаха!" – розповів житель Санкт-Петенбурга Андрій Калінін.

Тим часом Польща, що разом з країнами Балтії від минулого тижня заборонила в’їзд російським туристам, відтепер не пускає їх також через порти й аеропорти. Всі ці держави не готові видавати й гуманітарні візи росіянам, що хочуть проміняти потенційні окопи на Європу. Втім, західніша Європа лояльніша: Іспанія, Нідерланди, Німеччина їх приймати готові.

Що робити з російськими ухилянтами – напередодні обговорювали посли ЄС. Негайного рішення не знайшли, проте підтвердили прагнення рухатися до єдиної відповіді Євросоюзу на можливий потік російських мігрантів. А Єврокомісії доручили оновити візові інструкції. Якими вони будуть, зважаючи на те, що росіяни-шукачі прихистку в ЄС цілком можуть війну підтримувати, – розповіли речники Єврокомісії. Проте розгорнуто ситуацію там поки не коментують.

"Комісія зараз працює над своїми рекомендаціями, і ми повідомимо вам, коли матимемо результати, коли завершимо роботу. Ми підтримуємо зв’язок із країнами-членами, однак процес триває", – сказав речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Ситуацію на кордонах ЄС зараз пильно моніторять і описують як відносно спокійну. Працюють зараз і над посиленням санкцій проти Росії – це буде покарання за так звані референдуми, мобілізацію, ядерні погрози. Більше прізвищ у чорних списках, розширення торговельних обмежень, зокрема, заборона на експорт деревини до Росії й імпорту звідти сталеливарної продукції, хімікатів, розповіли джерела в дипломатичних колах ЄС.

Коли будуть санкції – наразі не відомо. Вочевидь, це залежатиме від того, наскільки швидко країни-члени новий пакет погодять.

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