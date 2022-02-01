"Приховала" чоловіка: у Житомирській області жінку змусили повернути 28 тис. грн допомоги від держави

Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / pixabay.com

Жінку засудили до 1 року іспитового терміну.

У м. Новоград-Волинському Житомирської області матір малолітньої дитини змусили повернути понад 28 тис. грн допомоги від держави.

Про це йдеться у вироку Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка 2019 року звернулась до органу соціального захисту із заявою про призначення їй допомоги на дітей, наголосивши, що вона є самотньою матір'ю.

Жінка у 2019-2020 роках отримала 28 320 грн допомоги від держави. Під час перевірки з'ясувалось, що вона останні сім років проживає із батьком своєї дитини, проте пара офіційно не уклала шлюбу.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Суд визнав жінку винною за ч.1,2 ст.190 КК України та ч.1,3 і 4 ст. 358 КК України та засудив до 2 років позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим. Також жінка повинна повернути державі 28 320 грн допомоги.

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