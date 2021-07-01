Прикарпатці з восьми сіл відранку блокують трасу, щоб їм відремонтували шляхи

Час від часу протестувальники пропускають авто, а також «швидкі» та машини з дітьми.

На Прикарпатті у селі Креховичи третю годину селяни блокують дорогу державного значення, яка з'єднує Івано-Франківщину з Львівщиною і веде на Закарпаття. До акції протесту, кажуть люди, вдалися через вщент зруйнований шлях між їхніми селами.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

З обох боків утворився величезний корок з автомобілів. Адже це дорога державного значення, і машин тут завжди багато. Протестувальників тут добра сотня. Це мешканці восьми сіл, які розташовані у Рожнятівському районі.

Спровокували перекриття величезні ями на дорогах між їхніми селами. Йдеться про майже 30 км бездоріжжя. Селяни кажуть, дорога між їхніми селами роками не ремонтувалася. «На ремонт машин шалені гроші. Доїхати вчасно нікуди не можливо. Ми так само сплачуємо податки», - переконують протестувальники.

Нині на трасі заблоковані десятки машин. Хоча час від часу протестувальники пропускають їх, а також «швидкі» та машини з дітьми, все одно корок чималий.

Поки серйозних конфліктів у водіїв з протестувальниками не було. «Я буваю там через роботу і там жахлива дорога. Люди це від безвиході роблять. Я розумію, це незручності. Але іншого виходу немає», - кажуть ті, хто застряг в заторах.

«Якби вони запустили чиновників в адмінкорпус, не пустили на обід чи додому, тоді б був якийсь результат. А от з того, що тут прості водії страждають, я того не розумію. Ми їм дорогу не зробимо», - каже інший водій.

Поки посадовці до людей не приїхали. Тож і вони не розходяться.

Новини України: на Прикарпатті протестують селяни, блокуючи дорогу державного значення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання