Прикарпаття у жалобі  після трагедії у Косівській лікарні, за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження

У Косові сьогодні працювала урядова комісія, яка пообіцяла допомогу родинам загиблих.
Прикарпаття у жалобі після трагедії у Косівській лікарні, де під час пожежі у "ковідному" відділенні загинули троє пацієнтів, троє медиків зазнали опіків. Найтяжча потерпіла - 46-річна санітарка - померла цієї ночі. В неї було 90% обпечного тіла.
Про це 30 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Як кажуть свідки: це вона могла запалити заупокійну свічку, тож опинилася в епіцентрі вогню. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження. Головна версію - несправна система подачі кисню та недбалість персоналу, адже свічку запалили в перенасиченій киснем палаті.
Тим часом у Косові сьогодні працювала урядова комісія, яка пообіцяла допомогу родинам загиблих. Лікування потерпілих має перекрити фонд соцстрахування.
Наразі лікар-реаніматолог з 20% опіків залишається в Івано-Франківську. Медсестру літаком ДСНС доправили до столичного опікового центру.
Нагадаємо:
У місті Біла Церква Київської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули двоє людей. Причина виникнення пожежі встановлюється.
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