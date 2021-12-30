Прикарпаття у жалобі після трагедії у Косівській лікарні, за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження

Прикарпаття у жалобі після трагедії у Косівській лікарні, за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження

У Косові сьогодні працювала урядова комісія, яка пообіцяла допомогу родинам загиблих.

Прикарпаття у жалобі після трагедії у Косівській лікарні, де під час пожежі у "ковідному" відділенні загинули троє пацієнтів, троє медиків зазнали опіків. Найтяжча потерпіла - 46-річна санітарка - померла цієї ночі. В неї було 90% обпечного тіла.

Про це 30 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як кажуть свідки: це вона могла запалити заупокійну свічку, тож опинилася в епіцентрі вогню. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження. Головна версію - несправна система подачі кисню та недбалість персоналу, адже свічку запалили в перенасиченій киснем палаті.

Прикарпаття у жалобі після трагедії у косівській лікарні | Новини України

Тим часом у Косові сьогодні працювала урядова комісія, яка пообіцяла допомогу родинам загиблих. Лікування потерпілих має перекрити фонд соцстрахування.

Наразі лікар-реаніматолог з 20% опіків залишається в Івано-Франківську. Медсестру літаком ДСНС доправили до столичного опікового центру.

Нагадаємо:

У місті Біла Церква Київської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули двоє людей. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Читайте також: