Прикидаються мертвими: воїни ЗСУ розповіли про нову моторошну тактику окупантів під Авдіївкою (фото, відео)

Пілоти ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади знищують російські війська на Авдіївському напрямку фронту. У взаємодії з артилерією вони зупиняли масовану атаку на Авдіївку під час першої хвилі наступу і тепер палять броню окупантів на півночі міста.

Про це йдеться у репортажі з Авдіївського напрямку фронту кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Пілоти дронів спалили російський Т-90

Пілоти ударних дронів зупиняють російські штурми та нищать багатомільйонну техніку окупантів за допомогою БПЛА-камікадзе вартістю у шість сотень доларів.

Пілоти ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку нещодавно спалили новітній російський Т-90. То були колеги бійця на позивний "Наречений".

"Наречений"

"Ніколи б не міг подумати, що за допомогою такого невеличкого дрону, яким раніше люди просто розважалися, знімали красиві відосікі можна реально ефективно та влучно нищити техніку і живу силу", - каже "Наречений".

Під час наступу на Авдіївку пілоти ударних дронів безперервно працювали 10 годин

"Наречений", якому велика війна завадила одружитись, разом з екіпажем лише за допомогою дронів може зачищати цілі позиції та опорні пункти. Під час контрнаступу росіян на Авдіївку на рахунку цих "літунів" більше 30 одиниць знищеної та пошкодженої техніки за менш ніж добу. Це танки БМП, БТРи та купа згорілих окупантів. Ці 10 годин інтенсивної та безперервної роботи пілот БПЛА на позивний "Актор" досі не може забути. Тоді бійці використали усі свої запаси дронів камікадзе. Одночасно з цим в окупантів закінчилась і бронетехніка.

"Ми працювали у нас тоді відбувся масований прорив противника, багато бронекатер які прямували в нашому напрямку почали проривати лінію оборони і ми без переливу працювали в районі 10 годин. Ці 10 годин пронеслись як одна мить. Ми тільки встигали споряджати боєприпаси прикручувати їх до дронів, запускати в політ і корегувати, куди нам треба влучити", - каже "Актор".

"Актор"

Нова тактика окупантів - прикинутись мертвими посеред трупів

Поки розвідник вишукує ворожі цілі, штурман визначає тип бронетехніки, яка суне на передові позиції нашої лінії оборони. Вирахувавши слабкі місця російської броні боєць направляє пілота ударного дрону і так відбувається вдале ураження і зупинка ворожого штурму. Польотні характеристики пілоти FPV-дрона мають майже такі ж як пілоти авіації. Від навичок цих бійців залежить утримання лінії фронту нашими піхотними групами.

"Більшість техніки, яку ми помічаємо, ми не даємо їй дійти до вогневих позицій. Ми не даємо наблизитися достатньо для того, щоб скинути десант і ми реагуємо досить швидко, як тільки я помічаю техніку - через хвилину вже в повітрі вони вже прямують на цю техніку", - каже пілот "Морті".

"Морті"

Андрій в мирному житті - викладач фізики, астрономії та інформатики на службі у війську навчився пілотувати усі види дронів. Нині його завдання корегувати в польоті екіпажі ударних дронів до моменту влучання та фіксувати знищення ворожої броні та піхоти. Окупанти тут на Авдіївському напрямку посилили піхотні штурми. Прикидаючись мертвими вони намагаються ховатись від наших залізних очей в небі і таким чином поодинці просуватись ближче до позицій нашої лінії оборони.

"Тіл загиблих їхніх багато на полі бою їх ніхто не забирає вони почали вдало і вміло маскуватися під полеглих на полі бою і це ускладнює задачу розвідника, щоб зрозуміти хто з окупантів там лежить давно, а хто прикидається", - каже "Морті".

Авдіївський напрямок

Зараз на Авдіївському напрямку українські бійці мають вигідні позиції, рельєф яких дозволяє вправно використовувати нашу аеророзвідку попри щільний ворожий РЕБ. Утримання цих рубежів українським оборонцям дається ціною надзусиль.

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Нагадаємо, що зараз відбувається на фронті, де йдуть запеклі бої.

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