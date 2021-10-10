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Прикмети для багатства: коли і як правильно давати гроші в борг

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Прикмети для багатства: коли і як правильно давати гроші в борг

УНІАН

З давніх-давен в народі вважали, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів'я.

У нашому житті завжди було місце прикметами, віримо ми в них чи ні. Напевно, найбільше число прикмет і забобонів, крім погоди, народ пов'язує з грошима. Особливу увагу люди звертали на те, коли можна брати і віддавати борги.

Детальніше про це — в матеріалі ТСН.ua.

З давніх-давен в народі вважали, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів'я.

Коли не можна давати гроші в борг

  • Увечері, після заходу сонця.
  • У неділю, середу і п'ятницю (пов'язано з релігійними мотивами: у неділю завжди буває служба в церкві, середа і п'ятниця переважно — пісні дні). Хоча інші джерела вказують середу як найсприятливіший день для грошових операцій. Адже середа начебто перебуває під заступництвом Меркурія — бога торгівлі.
  • На великі церковні свята, такі як, Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця та ін.
  • Не позичати під Новий рік. Вважається, що до початку Нового року всі повинні розрахуватися зі своїми боргами.
  • В повний місяць.
  • Давати в борг потрібно на зростаючий місяць. А віддавати — на зменшення.

Також вважається, що не можна давати гроші на погашення попереднього боргу. Таким чином ви кличете на себе фінансові проблеми боржника.

Як потрібно давати гроші в борг, щоб не збідніти

  • Забирати купюри лівою рукою, а віддавати їх — правою.
  • А найкраще — взагалі не передавати в руки, а покласти на підлогу, землю тощо, але ні в якому разі не на стіл.
  • Давати і повертати борги краще дрібними купюрами.
  • Не віддавати гроші в дверному отворі і не передавати через поріг.
  • Паперові купюри слід передавати складеними навпіл

Прикмети, можливо, і працюють. Вірити грошовим прикметам чи не вірити — це особиста справа кожної людини. Але крім всього цього, якщо ви вирішили дати гроші в борг, не забудьте взяти з людини розписку. Вона убезпечить вас, якщо справи наберуть серйозних оборотів, і потрібно буде йти до суду.

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