Прикмети для багатства: коли і як правильно давати гроші в борг

Прикмети для багатства: коли і як правильно давати гроші в борг

З давніх-давен в народі вважали, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів'я.

У нашому житті завжди було місце прикметами, віримо ми в них чи ні. Напевно, найбільше число прикмет і забобонів, крім погоди, народ пов'язує з грошима. Особливу увагу люди звертали на те, коли можна брати і віддавати борги.

Детальніше про це — в матеріалі ТСН.ua.

З давніх-давен в народі вважали, що якщо дати в борг у неправильний час, це може привести до безгрошів'я.

Коли не можна давати гроші в борг

Увечері, після заходу сонця.

У неділю, середу і п'ятницю (пов'язано з релігійними мотивами: у неділю завжди буває служба в церкві, середа і п'ятниця переважно — пісні дні). Хоча інші джерела вказують середу як найсприятливіший день для грошових операцій. Адже середа начебто перебуває під заступництвом Меркурія — бога торгівлі.

На великі церковні свята, такі як, Пасха, Різдво, Хрещення, Трійця та ін.

Не позичати під Новий рік. Вважається, що до початку Нового року всі повинні розрахуватися зі своїми боргами.

В повний місяць.

Давати в борг потрібно на зростаючий місяць. А віддавати — на зменшення.

Також вважається, що не можна давати гроші на погашення попереднього боргу. Таким чином ви кличете на себе фінансові проблеми боржника.

Як потрібно давати гроші в борг, щоб не збідніти

Забирати купюри лівою рукою, а віддавати їх — правою.

А найкраще — взагалі не передавати в руки, а покласти на підлогу, землю тощо, але ні в якому разі не на стіл.

Давати і повертати борги краще дрібними купюрами.

Не віддавати гроші в дверному отворі і не передавати через поріг.

Паперові купюри слід передавати складеними навпіл

Прикмети, можливо, і працюють. Вірити грошовим прикметам чи не вірити — це особиста справа кожної людини. Але крім всього цього, якщо ви вирішили дати гроші в борг, не забудьте взяти з людини розписку. Вона убезпечить вас, якщо справи наберуть серйозних оборотів, і потрібно буде йти до суду.

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