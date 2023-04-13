Прикордонник, який вказав "курс" російському кораблю, вже повернувся на службу: що про нього розповіли колеги

“Русский военный корабль, иди на х**” - це без перебільшення одна з найпопулярніших фраз цієї війни, яка надихнула мільйони українців на боротьбу і стала справжнім брендом. Де її тільки не використовували, але ім’я автора фраз все ще тримають у таємниці, йдеться в ТСН.

Спершу фразу приписали морпіху Роману Грибову, але згодом з’ясувалось, що насправді фразу промовив військовий Держприкордонслужби України, адже тільки прикордонники мали доступ до каналу радіоперемовин на прикордонній заставі острова Зміїний. “Офіційно ні державна прикордонна служба, ні збройні сили України не могли називати автора фрази, бо на той момент військовослужбовці, які перебували на острові, вони фактично були в полоні і це загрожувало життю. Росіяни активно шукали, хто ж все ж таки був автором фрази”, - каже прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Всі почули цю фразу перемовин завдяки прикордонникам іншого підрозділу на материковій Україні у місті Вилкове на Одещині, в 50 км від острова Зміїний, які і зробили запис перемовин. “Наші військовослужбовці чули все, що відбувається по радіоперемовинам наших хлопців з кораблями і катерами Російської Федерації, які перебували навколо острова. Зробили цей запис і в подальшому вже спочатку Україна, а потім вже весь світ почув ставлення українських захисників до тієї агресії”, - додає Демченко.

Ім’я цього прикордонника досі тримають у таємниці з міркувань безпеки, але в майбутньому українці обов’язково дізнаються прізвище героя, обіцяють військові. Наразі він продовжує боронити країну. Його колеги кажуть, хлопець навіть не уявляв, що сказане ним викличе такий резонанс. “Він дуже скромний хлопець. Звісно, що коли вони були в полоні, вони не могли навіть для себе уявити, що вони зробили. Наскільки це підняло дух Україні, наскільки це підняло дух всьому світу. Він був, ну звісно шокований”, - запевняє речник.

Окрім того, ця фраза вдихнула нове життя в українську поштову марку. Відповідне зображення і напис стало найуспішнішою за останні 30 років маркою в світі. “Я не знаю поштових марок світу, які б містили в назві, або у візуалізації нецензурний якийсь символ. Відтоді ми дуже побоювались того, що всесвітній поштовий союз взагалі визнає офіційною цю поштову марку? Бо якщо б всесвітній поштовий союз не визнав, вона би втратила свої функції оплати поштової кореспонденції”, - кажуть на “Укрпошті”.

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