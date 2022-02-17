Прикордонники і місцеві мешканці на Волині посилюють кордон із Білоруссю блокпостами з ровами

Прикордонники і місцеві мешканці на Волині посилюють кордон із Білоруссю блокпостами з ровами

За ситуацією з повітря спостерігають із безпілотників.

На Волині на білоруському кордоні облаштовують блокпости та захисні споруди.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

До роботи разом із прикодонниками та силовиками стали й місцеві громади. На одних ділянках установлюють загородження з шин та піску. На інших - викопують рови. І хоча зараз, запевняють прикордонники, ситуація контрольована, пильності не втрачають.

За ситуацією з повітря спостерігають із безпілотників. Наразі вже встановили 22 кілометри суцільного паркану з дроту та сітки, на проблемних ділянках - облаштували 37 вогневих позицій.

«Люди з чіткою громадською позицією здійснюють зараз облаштування інженерних споруд, додаткових місць несення служби, розгортання польового містечка з метою бути в постійній готовності до можливої деескалації конфлікта РФ», - заявляє керівник прикордонного підрозділу волинського загону Андрій Ковальчук.

На Волині облаштовують блокпости та захисні споруди на кордоні з Білоруссю | Новини України

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