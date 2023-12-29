Прикордонники під Бахмутом затрофеїли небезпечний російський FPV-дрон: фото, відео

Українським прикордонникам біля Бахмута вдалось захопити російський дрон-камікадзе. Його начинка дала можливість зрозуміти, як росіяни долають наш окопний РЕБ. Такі FPV-дрони зазвичай неможливо ані перехопити, ані знешкодити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента Андрія Цаплієнка.

Прикордонники затрофеїли російський дрон: чим він особливий

Журналіст ТСН зауважує, що російський FPV-дрон, який прикордонники затрофеїли біля Бахмута, нібито нічим не відрізняється від тих камікадзе, якими так влучно українці працюють по окупантах.

"Це трофейний дрон, а це наш відомчий дрон. Вони абсолютно ідентичні. Трофейний і наш, відомчий, мають абсолютно аналогічні деталі", - каже "Михайло", командир підрозділу БПЛА Держприкордонслужби.

Проте є різниця в налаштуванні. Аеророзвідники прикордонслужби з’ясували - росіяни зменшують частоту сигналу керування дроном. Той, хто знайомий зі шкільною фізикою, розуміє, - так ворог намагається пробитись крізь наші засобі радіоелектронної боротьби.

FPV-дрон

"Чим менше частота, тим більш складніше подавити засобами РЕБ безпілотник", - каже "Михайло".

Вивчення технологічних хитрощів ворога допомагає нашим хлопцям прорватись через невидиму стіну радіоелектронного захисту.

"Дронами - FPV в першу чергу, можна зупиняти атаки ворога, можна перебивати логістику ворога, дуже конкретно. Так, звісно, РЕБом можна перебити частоти. Але ми знайдемо інші", - каже "Олександр", старший оператор БПЛА підрозділу ДПС України.

Як воюють FPV-дрони

FPV означає First Person View, українською – від першої особи. FPV-дрони вважались іграшкою до того моменту, коли з’ясувалось, що на нього можна підвісити серйозний боєприпас. І відтоді іграшковий безпілотник перетворився на високоточну зброю, яка повністю змінила філософію війни. Вони коштують 200-300 доларів, іноді боєприпас до нього дорожчий.

FPV-дрон зависає перед входом у ворожий бліндаж. І потім неквапливо туди залітає. Навряд чи артилерійський снаряд може повторити цей трюк.

FPV-дрон

"Самого ближчого п**ара закосив, вісімсот метрів від мене був", - каже прикордонник "Олександр".

Єдиний недолік дронів – країна-виробник Китай, який є партнером РФ.

Прикордонні оператори дронів з китайських комплектуючих збирають свою грізну зброю біля лінії фронту. Зібрати можна від 10 за день. Боєприпаси екіпажам дронів, як правило, доводиться виробляти самотужки.

У підрозділі Держприкордонслужби безпека в пріоритеті. Тож оператори дронів вирішили встановлювати на свої камікадзе так звану плату ініціації.

"Плата ініціації приєднана до контролера для дистанційного підриву снарядів", - каже прикордонник "Денис".

Потреба в дронах на фронті лише зростає. Між тим, збирати донати на безпілотники-камікадзе стає все складніше.

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці залишається дуже складною. Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський раніше розповів, що обстановка в районі населеного пункту на Донеччині постійно змінюється. Окупанти кидають на підкріплення підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V". Тим часом ЗСУ постійно маневрують.

Читайте також: