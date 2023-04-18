Прикордонники встановили рекорд і закликають їх перевершити, бо так може кожен: про яке досягнення йдеться

200 прикордонників за один день здали 90 літрів крові і це рекорд України, запевняють експерти.

Прикордонники встановили рекорд України з найбільшої кількості масової здачі крові в один день - це 90 літрів крові за 6 годин. Зібраний матеріал піде на допомогу та лікування поранених військових, які захищають країну на фронті. Медики подібні акції схвалюють, бо донорська кров та плазма під час війни ніколи не бувають зайвими, йдеться в ТСН.

Спортивний зал військової частини на один день перетворився на пункт здачі крові. З дев’ятої ранку прикордонники займають черги, щоби стати донорами. Багато з них роблять це вперше. “Не треба це сприймати як кров, а як пакет із вмістом рідини темно-червоного кольору”, - підбадьорює себе Катерина, яка здає кров вперше.

Рідину темно-червоного кольору одним із перших здає і Олег Ворона. “Після Маріуполя потрапив у полон, пробув там 7 місяців, втратив трохи - ваги кілограмів 20. Але це мій обов'язок чимось допомогти, бо я зараз не на передовій. Чим зможу тим буду допомагати нашим хлопцям” - каже підполковник прикордонної служби, який п’ять місяців тому повернувся з російського полону.

“Крові ніколи не буває багато за тієї кількості поранених, що є на фронті. Я знаю на собі, в 14 році після другого поранення я пройшов через велику кількість оперативних втручань, через втрату крові, я отримав донорську кров. Це важливо завжди мати запас”,- додає голова прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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Переносні холодильники поступово заповнюють донорською кров’ю, яку відправляють до медичного центру. Там проводять обстеження, переробляють і зберігають. Донорська кров військових майже ідеальна, запевняють медики.

За процедурою здачі уважно стежили експерти із "Книги світових рекордів". Подібна акція в Україні проходить вперше, тому українське досягнення вже точно потрапить до книги рекордів. “Тут суть не в рекорді, а в об’єднанні людей і правильному прикладі. У нас іде війна. Знаковим є те, що останній раз я такі черги бачила під військкоматами, коли почалася війна і сьогодні, коли здавали кров і це рівнозначно”, - каже гендиректор “Книги світових рекордів” Ганна Крисюк.

200 прикордонників за один день здали 90 літрів крові і це рекорд України, фіксують експерти. Проте головне, що ця кров врятує десятки та сотні життів наших захисників, тому прикордонники закликають приєднуватися до акції і спробувати побити щойно встановлений рекорд.

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