Прикрасять 50 тисячами ліхтариків, вкритих кристалами Сваровскі: найпопулярніша ялинка світу прямує до Нью-Йорка

Ідеальне дерево вдалося знайти у штаті Меріленд.

Найпопулярніша ялинка світу, яку щороку запалюють біля Рокфеллер центру, вже прямує до Нью-Йорка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Новини світу: найпопулярніша ялинка на планеті вже прямує до Нью-Йорка

Ідеальне дерево вдалося знайти у штаті Меріленд. Його висота - 24 з лишком метри. До останнього головну ялинку Штатів тримали у таємниці, і стежили, аби вона не поламалася. Але тепер перед постало іще складніше завдання - доправити її неушкодженою. Дереву доведеться подолати аж 233 км у вантажівці і прибути воно до Нью-Йорка має вже завтра. Ялинку прикрасять 50 тисячами ліхтариків покритих кристалами Сваровскі. А запалять урочисто 1 грудня. Торік доступ до святкового дерева був закритий через коронавірусні обмеження. Чи дозволять підійти до неї цьогоріч - поки що невідомо. Але сам захід точно транслюватимуть онлайн.

Нагадаємо:

У Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.

Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту. Головну новорічну ялинку на Софійській площі почнуть збирати наприкінці листопада. Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва – з вертепом і шатром. Над ялинкою підійматиметься купол у вигляді зоряного неба.

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