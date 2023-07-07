Прикрив собою від ракети: історія порятунку найменшої постраждалої від удару по Краматорську

Батьки дитини вирішали на кілька хвилин зайти до піцерії, де їх застав вибух ракети і дві стіни, за якими вони опинились, стали для них рятівними.

Від уламків ракети врятував тато, який прикрив собою і донечку, і дружину. Ця деталь з історії порятунку найменшої потерпілої від вибуху у Краматорську. 9-місячна Мія разом з батьками зайшли до ресторану на кілька хвилин, як за мить опинилися в епіцентрі прильоту ракети, йдеться в ТСН.

Крихітна Мія вже на прогулянках після виписки із лікарні. Що в Мії, що у мами Ярини на обличчі ще гояться шрами. “У нас перелом кістки, Слава Богу закритий, вчасно все зробили. Нам пощастило, що не знепритомніли і не втратили багато крові”,- розповідає мама дівчинки.

Ярина волонтерить від початку великої війни: робила це і вагітна, і з донечкою. Тиждень тому до Краматорська поїхали, аби відвезти допомогу, а ще обійняти чоловіка і тата-військового. “Ми зайшли замовити їжу і тільки офіціант взяв замовлення, чоловік вийшов з туалету і одразу спалах”, - пригадує Ярина.

Саме його понад тиждень тому, в Росії цинічно назвали - успішним ударом по базі ЗСУ. “Іскандерами” по центру міста окупанти поцілили надвечір, близько восьмої, коли піцерія була переповнена відвідувачами. 13 людей загинуло, шість десятків потерпілих в мить опинилися під завалами.

Ярину і Мію в момент вибуху спиною прикрив тато.“Він собою прикрив. Нас трішки шатнуло все одно. Йому теж діставали з голови (осколки - ред.)”, - пригадує постраждала.

Вони вибралися крізь завали самотужки.“Чоловік кричить виходь, виходь. Почали люди небайдужі збиратися, і кажуть, давай дитину і сама перелазь, я потім через скло і завали вже лізла”,- розповідає про пережитий страх Ярина.

Кадри закривавленої дівчинки в мами на руках облетіли в день вибуху соцмережі

Кадри закривавленої дівчинки в мами на руках облетіли в день вибуху соцмережі. У малечі перелом скроневої кістки і множинні колоті рани голови. “Нам прилетіла балка і скло, а через дві стіни прилетіла ракета. І вона виходить мені і їй розсікла голову. Скло ми виймали самі, я відмовилась від госпіталізації. В пріоритеті дитина”, - каже мама Мії.

Дівчинку прооперували і вже відпустили додому. “Якби ми стояли на вулиці, нам би було набагато гірше. Але Бог нас вберіг”, - переконана Ярина.

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