Прикута ланцюгами пара з Харкова зняла кайдани і розірвала стосунки: чому так сталося

Закохані планувала жити пліч-о-пліч цілодобово протягом 3 місяців. Однак, коли цей термін сплив, Олександр і Вікторія передумали знімати ланцюг і проходили так аж до 17 червня.

Розковуються і розходяться. Пара, яка ще 14 лютого прикувалася одне до одного ланцюгами, нарешті вирішила їх зняти. Спершу хлопець та дівчина розповідали, що життя на прив'язі зріднило і навіть планували одружуватися. Але зрештою все змінилося: 17 червня зняли пута і оголосили, що розходяться і роз'їжджаються по різних областях.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

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Пута розкушують спецільними ножицями, ланку за ланкою. Процес з'єднання ланцюга був куди складніший. Ланцюг на руках тоді ще закоханих Саші та Віки зварювали. Символічно - на День святого Валентина, біля статуї Єднання. Так пара хотіла перевірити свої почуття. Завели спільну сторінку у соцмережі, де постили відео свого скутого життя.

Скутими прожити спочатку хотіли три місяці. Потім передумали: оголосили, що вони вже не пара, а молодята, що хочуть експеримент продовжити і побратися в Парижі. Про поїздку до Ейфелевої вежі замріяно розповідали ще минулого тижня. А цього - усе різко змінилося.

Новини України: закохані, які 4 місяці були прикутими одне до одного, зняли ланцюг і розійшлися

У Вікторії на руці - шрами від зварювання ланцюгу, пішла кров після його розкушування. Чому ось так усе скінчилося - у вже не пари свої пояснення. Розповідають про все порізно, бо розбіглися в різні кутки, щойно з рук зняли пута.

"Я дивлюся - Саша не планує зупинятися, продовжує. Зрозуміла, що хтось повинен, і це була я. Поставила крапку і цьому рада", - коментує Вікторія.

"Набридли - це не те слово. Ми просто зрозуміли, що ми різні і не розуміємо один одного ні в чому", - зазначив Олександр.

Навіщо усе це було - намагається проаналізувати й психологиня Віра. Вона передивился сторінку пари в соцмережі. Стосунки назвала аб'юзивними, бо чого варте їхнє спілкування між собою.

"Я б радила чоловіка відправити до психіатра, чи це психіатрична, чи просто нарцисична поведінка, а дівчинці - іти до психотерапевта і рік відпрацьовувати те, що відбулося", - каже спеціалістка Віра Романова.

У прикутої пари - інші плани. Він залишається в Києві, продаватиме вживані авто. Вона ж повертається до Донецька, там планує нарощувати вії. У нього залишається ланцюг, який ще мріє продати. І поки що не вирішили, кому дістанеться диплом. Що проходили прив'язаними 123 дні і дві години- то встановили рекорд. Рекорд національний і світовий. Але до книги рекордів Гіннесса пару не внесуть, адже там не реєструють те, що шкодить здоров'ю.

Нагадаємо, у День святого Валентина пара закоханих прикувалася одне до одного ланцюгом. Олександр і Вікторія з Харкова, але на зварювання приїхали до столиці. Тут знайшовся майстер, який припаяв ланцюги. Відтепер руки закоханої пари 24 години на добу — на відстані кількох сантиментів.

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