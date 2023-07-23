"Прилетіло з двох боків": Єгор Гордєєв розповів подробиці атаки по Одесі та показав руйнування собору (фото)

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв напередодні приїхав до Одеси на волонтерський захід. Під час повітряної тривоги та ракетного удару по місту у ніч проти 23 липня він допомагав спускатися до укриття хлопцям з протезами, а вже зранку побував у Спасо-Преображенському собору, який атакували окупанти ракетами.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

"У мене готель – біля порту, на останньому поверсі номер. Ми великою компанією приїхали, спускалися всі до укриття. Там були хлопці Superhumans, ми довго їх витягували, бо вони не хотіли з протезами спускатися. Будинок трусився. Будівля готелю 19 сторіччя, товстезні стіни – трусився. Ми зазвичай в Києві розпізнаємо "Калібри", тут важко було розпізнати - здається, все летіло", - розповів ведучий "Сніданку з 1+1".

Після атаки на Одесу та закінчення повітряної тривоги Єгор Гордєєв поїхав до Спасо-Преображенського собору подивитися на наслідки руйнувань після ракетного удару армії РФ.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Фото: Єгор Гордєєв.

"Місць прильотів багато, вони в центрі, біля Преображенського собору, в самому Преображенському соборі і біля порту. Біля порту все оточено, нікого не пускають, а в середмісті ходять люди, можна більш-менш спокійно пройти до собору і до місця руйнувань будинків. Частково зруйнована одна з міських шкіл. Добряче в центрі прилетіло. Собор – це велика точка, і дуже видно цей приліт. Там прилетіло з двох боків – з одного і іншого вівтаря", - розповів подробиці Єгор Гордєєв.

Також, за його словами, наразі поліцейські не пускають людей до моря.

"Я поговорив з поліцейськими, вони кажуть - прильоти є, але не пускають, нічого не відомо. Але в центрі "прилетіло" добряче, рятувальні роботи ведуться", - резюмував ведучий.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Одеса пережила найпотужнішу ракетну атаку, все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).

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