Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прилетів на похорон захисника України: містична історія лелеки з Вінниччини отримала продовження

Автор
Валерій КузнєцовВалерій Кузнєцов
Дата публікації
Перегляди
3304
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прилетів на похорон захисника України: містична історія лелеки з Вінниччини отримала продовження

Лелека на похороні воїна ЗСУ

Відомого птаха перевезли до зоопарку.

На Вінниччині лелеку, який  поруч з людьми він стояв у живому коридорі на похороні полеглого бійця, проводжав траурну процесію до цвинтаря і лише там здійнявся у небо, віддали на зимівлю до зоопарку. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН  Валерій Кузнєцов розкаже.

Лелека Буся - новий мешканець вінницького зоопарку з незвичайною історією.
 
"Він йшов з в колоні з людьми, і коли його ховали, він дуже голову опустив", - каже доглядальниця зоопарку Тетяна Гончарук.

Тетяна Гончарук / ©
Тетяна Гончарук

Птах став відомий на всю Україну, коли прилетів на прощання з полеглим воїном до Качківки на Вінниччині. У селі тоді проводжали в останню путь Олександра Луценка, який загинув у бою під Куп’янськом. Коли люди навколішки стояли в живому коридорі, птах теж стояв поруч, а потім ішов разом із траурною процесією до цвинтаря. Там злетів у небо. Це встигли зафіксувати місцеві журналісти.

Ветеринари запевняють - тварини бувають дуже чутливі, здатні тужити та навіть плакати. Бусю у Качківці добре знали. Ще маленьким пташеням він випав з гнізда і його вигодувала місцева жителька. Вона і попросила зоозахисників врятувати лелеку, бо взимку за ним як слід доглядати не зможе. Тому Бусю перевезли до вінницького зоопарку. Птах освоюється, перебирає харчами і виявляє норов.

"Він так адаптувався, ходить, але буває що дзьобає, може вкусити", - каже доглядальниця Тетяна Гончарук.

Відвідувачів до лелеки поки що пускати не будуть, птаха обстежать і зроблять щеплення, житиме він у теплому вольєрі.

Лелека Буся / ©
Лелека Буся

А от жителі Качківки, коли помітили, що Буся зник, занепокоїлися. А дізнавшись, що він у зоопарку, вимагають повернути назад - про це пишуть у місцевих пабліках.

У зоопарку ж кажуть, Бусю забрали лише на зиму, щоб врятувати від холодів. Навесні готові повернути лелеку до рідної Качківки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 20 листопада 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, у Києві помітили незвичного птаха – білу ворону. Вона ходила неподалік пляжу в Оболонському районі столиці. У Київському зоопарку пояснили, чому ворона сіро-біла.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3304
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація