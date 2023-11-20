Прилетів на похорон захисника України: містична історія лелеки з Вінниччини отримала продовження

На Вінниччині лелеку, який поруч з людьми він стояв у живому коридорі на похороні полеглого бійця, проводжав траурну процесію до цвинтаря і лише там здійнявся у небо, віддали на зимівлю до зоопарку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерій Кузнєцов розкаже.

Лелека Буся - новий мешканець вінницького зоопарку з незвичайною історією.



"Він йшов з в колоні з людьми, і коли його ховали, він дуже голову опустив", - каже доглядальниця зоопарку Тетяна Гончарук.

Тетяна Гончарук

Птах став відомий на всю Україну, коли прилетів на прощання з полеглим воїном до Качківки на Вінниччині. У селі тоді проводжали в останню путь Олександра Луценка, який загинув у бою під Куп’янськом. Коли люди навколішки стояли в живому коридорі, птах теж стояв поруч, а потім ішов разом із траурною процесією до цвинтаря. Там злетів у небо. Це встигли зафіксувати місцеві журналісти.

Ветеринари запевняють - тварини бувають дуже чутливі, здатні тужити та навіть плакати. Бусю у Качківці добре знали. Ще маленьким пташеням він випав з гнізда і його вигодувала місцева жителька. Вона і попросила зоозахисників врятувати лелеку, бо взимку за ним як слід доглядати не зможе. Тому Бусю перевезли до вінницького зоопарку. Птах освоюється, перебирає харчами і виявляє норов.

"Він так адаптувався, ходить, але буває що дзьобає, може вкусити", - каже доглядальниця Тетяна Гончарук.

Відвідувачів до лелеки поки що пускати не будуть, птаха обстежать і зроблять щеплення, житиме він у теплому вольєрі.

Лелека Буся

А от жителі Качківки, коли помітили, що Буся зник, занепокоїлися. А дізнавшись, що він у зоопарку, вимагають повернути назад - про це пишуть у місцевих пабліках.

У зоопарку ж кажуть, Бусю забрали лише на зиму, щоб врятувати від холодів. Навесні готові повернути лелеку до рідної Качківки.

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Нагадаємо, у Києві помітили незвичного птаха – білу ворону. Вона ходила неподалік пляжу в Оболонському районі столиці. У Київському зоопарку пояснили, чому ворона сіро-біла.

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