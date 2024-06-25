"Приліт" по пляжу в Севастополі: політолог пояснив, чому окупанти наражають туристів на небезпеку

На думку політолога, туристи, які приїжджають до окупованого Криму, є співучасниками злочинів російської армії.

Російське керівництво намагається всіляко вдавати, що немає війни, є якась "незрозуміла "спецоперація", тому не закриває місця відпочинку у Криму. Навпаки, воно заганяє туди туристів.

Про це сказав політолог Георгій Чижовий в інтерв’ю для проєкту "Ремарки" журналістка ТСН Марії Васильєвої.

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"Це відбувається як у самій Росії, так і на окупованих територіях, де не бракує лояльного до Росії населення, зокрема, в Севастополі. Тому немає в місцевого населення розуміння, що коли йде війна, краще не виходити на якісь відкриті простори, не збиратися великими групами. Тому, якщо дійсно вдається нашим українським ракетникам вдало провести атаку, то дійсно такий випадок. Найімовірніше, вони дійсно змогли збити українську ракету, але збили її над пляжем, а звідси і жертви серед мирного населення", - вважає він.

На його думку, туристи, які приїжджають до окупованого Криму, є співучасниками злочинів російської армії.

"Тому що, за великим рахунком, кожен, хто приїжджає відпочивати на окуповану територію, порушує українське законодавство і солідаризується зі своєю владою, яка вважає, що віджали територію, і тепер нормально сюди приїжджати відпочивати. Тому, в першу чергу, це ситуація аморальна, протизаконна з приїздом туристів, а для них вона небезпечна. Люди їдуть, бо дійсно слухають кремлівську пропаганду і не розуміють, які ризики для них містить відпочинок на окупованих територіях", - підсумував політолог.

Нагадаємо, в Пентагоні зробили заяву після звинувачення РФ в ударі по Севастополю.

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