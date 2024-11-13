"Приліт" у Броварах: ситуація на місці атаки і що з постраждалим (відео)

У місті на території одного з підприємств впала або ракета, або ж її уламки.

Внаслідок російської атаки на Київську область 13 листопада у Броварському районі постраждала людина та виникла пожежа на підприємстві. Її вже ліквідували рятувальники.

Про ситуація на місці "прильоту" розповіла кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

На Київщині у Броварах на території одного з підприємств впала або ракета, або ж її уламки – це ще має встановити слідство. Пошкоджені декілька цехів, зруйновані приміщення, вибите скло у вікнах сусідніх будівель.

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"Пожежу тут вже фактично ліквідовано. Працюють наші працівники на розбиранні завалів. На жаль, є один постраждалий, але в нього травмування неважке. Йому надано медичну допомогу", – розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Постраждалий – 40-річний чоловік, який працює вантажником одного з цехів. Він отримав садна голови та забій м’яких тканин голови. Чоловік відмовився від госпіталізації.

Приліт по Броварах! Наживо з місця удару!

Нагадаємо, російські війська 13 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву та області – вперше за останні 73 дні. Сили ППО знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десятка дронів ворога.

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