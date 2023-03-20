"Прильоти" в районі вокзалу і аеродрому та знищений магазин ракетою ППО: що відомо про вибухи в Криму

В понеділок, 20 березня, в окупованому Джанкої, що в Криму повідомили про атаку невідомих безпілотників. Місцеві опублікували кадри "прильотів", проте гауляйтери стверджують, що "це була ППО".

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про гучну ніч у тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в районі військового аеродрому в Джанкої

Орієнтовно о 20:49 20 березня місцеві телеграм-канали повідомили, що у Джанкої пролунали гучні вибухи. Звуки було чути з району військового аеродрому окупантів у цьому місті.

Також у Мережі опублікували кадри, на яких чути звуки, схожі на "прильоти". Український телеграм-канал "Миколаївський Ваньок", який моніторить військову ситуацію на українському півдні, повідомив, що вже після першого вибуху до аеродрому в Джанкої поїхали карети швидкої допомоги.

Безпілотники атакували, ймовірно, і залізничний вокзал Джанкоя

Згодом місцеві жителі поділилися відео, на якому чітко видно "прильот": після гучного вибуху в небі помітна заграва та піднімається чорний дим. Чоловік каже, що вибух пролунав біля залізничного вокзалу.

Саме через цей транспортний вузол окупанти, ймовірно, перекидають військову техніку для масових вбивств українців.

У гауляйтерів Криму "все йде за планом"

Головний гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що ніяких "прильотів" не було, а це, мовляв, спрацювала російська ППО. Він додав, що через дії російських окупантів поранено місцевих жителів.

Проте мешканці Джанкоя повідомляють, що російська ППО "демілітаризувала" хіба магазин, куди впали уламки ракети.

Крім того, російська окупаційна "влада" вигадала виправдання відео, на яких видно влучання по Джанкою. Це "нібито насправді кадри з підконтрольної Україні території після ракетних ударів РФ". Проте місцеві зазначають, що після вибухів частина Джанкоя залишилася без електрики.

Українська розвідка повідомляє про знищення ракет "Калібр"

Українська розвідка ввечері, 20 березня, повідомила, що вибухи у Джанкої були пов'язані зі знищенням російських ракет "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калибр НК” під час їхнього транспортування залізницею. “Калибр НК” ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 кілометрів по наземних цілях та понад 375 кілометрів по морських. Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

Читайте також: