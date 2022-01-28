Примара російського вторгнення: як заспокоїти дітей і правильно пояснити загрози

Психологи радять не залякувати дітей, а говорити з ними чесно

Через велику кількість різноманітної інформації довкола можливого російського вторгнення психологи радять батькам поспілкуватися про це зі своїми дітьми. Зокрема, пояснити їм, чому Україна здатна себе захистити та як треба діяти, аби не нашкодити самому собі.

Про те, як дорослі та діти, які пережили бойові дії на Донбасі, допомагають одне одному залишатися спокійними, йдеться в п'ятницю, 28 січня, в сюжеті ТСН.19:30.

Сталіна з двома дітьми жила у Мар’їнці на Донеччині, де бойові дії починалися на сусідній вулиці. Під час обстрілів вони ховалися в підвалі, з собою брали лише одну річ — тепле покривало.

Близнючки Ангеліна та Кароліна - зі східного району Маріуполя. Діти згадують, як снаряд потрапив у помешкання двома поверхами вище, як там все тряслося, а тато сховав їх в коридорі під покривалом. Тепер їхній найбільший страх — повернутися до колишньої квартири, з якої не взяли жодної речі, щоб нічого не нагадувало про жахіття.

Їхня мама Ліля під час обстрілів стала волонтером, щоб допомагати українським військовим - захисникам міста. Саме ця оновлена армія - головний аргумент мами, аби дівчатка не боялися. Ліля вирішила для себе, що зробить все, аби діти не панікувати.

Саме так радять себе вести психологи - не залякувати дітей, а говорити з ними чесно.

“Треба сказати, що я поруч, завжди захищатиму тебе, що б не сталося, що ми швидше за все впораємося, що ми продумаємо з тобою якісь ритуали, якусь нашу особисту мову”, - радить психотерапевтка Юлія Шуваєва.

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За 8 років війни в Україні загинули 44 дитини, а ще 147 отримали поранення, підірвавшись на боєприпасах. Аби такого не траплялося, зі школярами проводять заняття рятувальники та поліцейські. Відтепер - також у столичних школах. Їх, зокрема, знайомлять з різними видами боєприпасів, але не для того, щоб налякати, а навпаки - заспокоїти.

У київському ліцеї Богуна юнаків та юнок, які обрали собі військовий фах, навчають, що страх — це природно, але його потрібно долати. Тутешні вихованці розповідають, що самі більше заспокоюють своїх батьків, пояснюючи, що непотрібно боятися війни з Росією. Вони вже визнали захист батьківщини своїм обов’язком.

Майбутня військова Льотчиця Саша точно знає - іноді можна дозволити собі зовсім трохи страху “Якщо ти втрачаєш страх, то втрачаєш пильність”, - вважає дівчина.

Страх війни: як заспокоїти своїх дітей і правильно пояснити, що відбувається

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