Примусова мобілізація на окупованих територіях: житель Генічеська анонімно розповів про ситуацію

У Центрі національного спротиву повідомили, що до кінця цього року росіяни планують поповнити свою армію ще 130 тисячами осіб, зокрема з окупованих регіонів України - Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини та Криму.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

Житель Генічеська розповів ТСН про підготовку до мобілізації

Житель окупованого Генічеська на умовах анонімності розповів ТСН про активізацію щодо ймовірної мобілізації.

"Мені на роботі сказали йти до військкомату. Я це відкладав-відкладав, але уже з відділу кадрів мене почали шукати і трохи по-іншому розмовляли: якщо я не піду до військкомату, то мене або звільнять з роботи, або можуть посадити", - каже українець, який живе в окупації.

Житель Генічеська

Він додав, що молодь віком від 18 до 30 років примушують проходити медичну комісію, а чоловіків 30-50 років - просто беруть на облік.

"Там записують, вимагають документи, вписують до якогось зошита, дають довідку - якийсь папірець, і все", - каже чоловік.

"Документ" РФ

Він розповідає, що історія з мобілізацією на окупованій частині Херсонщини розпочалася після того, як росіяни місяцями намагалися переконати мешканців стати на свій бік добровольцями, активно поширюючи пропагандистські агітки.

"Ходять такі трошки чутки, що є якісь списки на Херсонську область, що область повинна декілька тисяч чоловіків знайти на цей осінній призов", - каже українець.

До окупаційної армії мобілізували понад сто тисяч людей з окупованих територій

За підрахунками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, починаючи від 2014 року лише з території Донецької та Луганської областей до армії ворога забрали понад сто тисяч людей. І люди, що зараз живуть на тимчасово окупованих територіях, не застраховані ні від чого.

Та й сама мобілізація на захоплених Росією територіях не припинялася. За даними Центру національного спротиву, до кінця цього року росіяни планують поповнити свою армію ще ста тридцятьма тисячами людей, зокрема й мешканцями окупованих територій. Проте там окупанти уже й так забрали всіх, кого могли, решта або працює в критичній інфраструктурі, або виїхала. Трохи інакше в тимчасово окупованому Криму, де окупанти намагаються імітувати "російське законодавство".

Метою ж активності так званих військкоматів експерти вважають бажання окупантів підрахувати наявний людський ресурс.

"Вони хочуть сформувати якусь таку повноцінну систему обліку людей за російським зразком, а потім, уже коли вони роздадуть паспорти, вони ж хочуть прирівняти ці території до Росії. Вони ж кажуть, що це - Росія, нові регіони, і вони вже будуть там проводити цю мобілізацію, як на території Росії. Вони до цього йдуть", - вважає журналіст Денис Казанський.

Українців закликають виїжджати з окупації, поки це можливо

Нині з кожним днем шансів виїхати з тимчасово окупованих територій усе менше. Тому українська сторона постійно закликає людей покидати захоплені росіянами регіони. Ті ж громадяни, які добровільно чи примусово стали на бік ворога, потрапляючи в полон, активно співпрацюють з нашими спецслужбами. Частина з них відмовляється від обміну. Частина здається в український полон добровільно.

Росія готується збільшити армію! Планують залучати мешканців окупованих територій

В Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій закликають усіх, хто став свідком чи учасником примусової мобілізації, телефонувати на гарячу лінію або писати в чатботі національного інформаційного бюро. Адже ці дії - чергове порушення Росією міжнародного законодавства щодо ведення війни і воєнний злочин окупаційної влади.

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Нагадаємо, на Закарпатті до хостела, де перебував водій автобуса та багато інших чоловіків, завітали представники військкомату та забрали тих, хто там був.

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