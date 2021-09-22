Примусова вакцинація українців проти COVID-19 є незаконною: пояснення медичного адвоката

Наразі вакцинація в Україні від COVID-19 є добровільною.

Оскільки немає наказу Міністерства охорони здоров'я, який би чітко визначав, які категорії працівників підлягають обов'язковій вакцинації - дії органів місцевої влади від завтрашнього дня (від четверга, 23 вересня - Ред.) щодо примусової вакцинації осіб певних професій наразі є незаконними оскільки немає нормативного документу.

Про це 22 вересня в ефірі ТСН.19:30 заявив медичний адвокат Олександр Гришаков.

"Загальні правила: поки що вакцинація в Україні від COVID-19 є добровільною. Держава створює такі умови, такі преференції, можливо, для осіб, які вакцинувалися. І тому створюється зараз такий розподіл серед громадян: вакциновані будуть мати звичайні права, а громадяни, які не вакцинувалися - цього права позбавляються", - зазначив він.

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Своєю чергою міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що Міністерство охорони здоров'я отримало доручення робити перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. Потім перелік буде затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я і пройде державну реєєстрацію в Міністерстві юстиції. Після цього він буде опублікований і набере чинності.

"Сьогодні ми отримали доручення. Тобто десь 10-14 днів нам потрібно на проходження всіх бюрократичних процедур для того, щоб зробити це наказом з чітко визначеним переліком професій і посад вакцинація проти COVID-19 для яких буде обов'язковою", - резюмував міністр.

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