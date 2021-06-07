Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге: як відреагувала монарша родина

Дівчинка - це 11 правнучка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками удруге. Їхня донька Лілібет Лілі Діана - восьма у черзі на британський престол, народилася у Каліфорнії ще минулої п’ятниці, але про її появу пара сповістила лише за кілька днів.

Хоч стосунки онука та невістки королеви Єлизавети ІІ із британською монаршою родиною останнім часом були непростими, вони офіційно привітали пару з народженням доньки, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 7 червня.

11 правнучка королеви Великої Британії народилася, одразу порушивши традиції монаршої родини. Дитина побачила світ за океаном - у лікарні Санта Барбари, що у штаті Каліфорнія минулої п‘ятниці. Хоч королівські правила зобов’язують сповіщати про народження дитини негайно, принц Гаррі та Меган Маркл зробили оголошення за два дні, коли вже повернулися додому. Тож і традиційної для британських королівських пар появи із дитиною перед камерами, не сталося. Щоправда, після народження їхнього старшого сина Арчі Меган та Гаррі робили вихід більш приватним, аніж інші члени родини.

"Звичайно, новина про появу на світ правнучки королеви була оголошена зовсім не так, як ми очікували, як це було з іншими правнуками. Я думаю, вони хотіли сказати, мовляв, дивіться, ми тепер приватні особи, а тому можемо залишати у таємниці особисті моменти так довго, як захочемо", - каже королівська кореспондентка Sky News Райнон Міллз.

Дівчинку назвали Лілібет Лілі Діана - на честь монаршої прабабусі, бо у вузькому родинному колі батьки та чоловік називали королеву Єлизавету ІІ Лілібет. Друга частина імені Діана - це данина покійній бабусі принцесі Уельській, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Новини світу: британська монарша родина привітала принца Гаррі та Меган Маркл з народженням доньки

За материнською лінією маленька Лілібет зможе отримати американське громадянство, за батьківською - їй гарантоване британське підданство. Якими будуть її стосунки із королівськими родичами, наразі спрогнозувати складно. Адже її батьки, офіційно склавши із себе обов’язки членів королівської родини і переїхавши до Сполучених Штатів, дали інтерв’ю, де наговорили чимало. Меган скаржилася: ставлення Віндзорів та британських ЗМІ до неї було настільки поганим, що її навідували думки про самогубство. Вона навіть звинуватила у расизмі щодо себе та їхнього первістка Арчі.

У відповідь на звинувачення герцогині Сассекської, були оприлюднені листи її колишніх помічників із персоналу Палацу. Вони стверджують, що це вони вимушені були звільнитися через травлю і агресію з боку Меган. Букінгемський палац обмежився стриманим спростуванням. Нині королівські родичі випустили привітання на своїх офіційних сторінках у Twitter, зазначивши, що дуже радіють новині про народження Лілібет.



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