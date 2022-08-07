Принц Гаррі просив приховати інформацію про дзвінок українці "Тайрі": як інформація потрапила в ЗМІ

Дзвінок від принца Гаррі до українки відбувся ще в червні - через тиждень після звільнення її з полону, але на широкий загал дізналися лише зараз, йдеться в ТСН.

«Принц Гарі просив не писати про це, не говорити і я врахувала його побажання. І я просто в приватній розмові сказала комусь з британців. А вони вже роздули. Направду, мені не зручно перед принцом», - каже Юлія.

Нашу Юлію Паєвську Гаррі знає з "Ігор нескорених", де він виступає засновником та ініціатором. Тайра - брала участь у змаганнях до повномасштабного вторгнення. Тож після взяття в полон, герцог Сассекський неабияк переживав за її долю. І щойно довідавшись про її звільнення, вирішив особисто підтримати і надихнути продовжувати боротьбу.

В ексклюзивному коментарі ТСН, Юлія Паєвська поділилася враженнями від спілкування з королівським нащадком.

«Сказав, що він дуже радий, що мене обміняли, що все весь цей жах для мене закінчився, і що сім’я Invictus Games, тобто всі, хто брали участь, що це сім’я і своїх не кидаємо. І це було настільки щиро. Знаєте він не вдає, він такий і є. Він дуже переймається, ясно, що він підтримує Україну», - розповіла Юлія.

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