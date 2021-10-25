Припиніть вбивати людей: під посольство РФ принесли символічні "тіла" померлих на окупованих територіях від коронавірусу

Припиніть вбивати людей: під посольство РФ принесли символічні "тіла" померлих на окупованих територіях від коронавірусу

Учасники акції вимагали від окупаційної влади відкрити пункти пропуску на Донбасі.

Під Посольством РФ активісти вимагали відкрити КПВВ на Донбасі. Росія продовжує політику ізоляції та не надає жителям окупованих територій адекватної медичної допомогу під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Окупанти ще й відбирають чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхати на територію України для вакцинації та лікування.

Тож активісти принесли під російське посольство символічні "трупи", які символізують тіла померлих від коронавірусу жителів окупованих територій Донбасу.

За твердженням учасників мітингу у такий спосіб тіла, завернуті у сміттєві пакети лежать в коридорах лікарень і їх просто не встигають вивозити в морги та на цвинтарі.

Жителям Донбасу катастрофічно не вистачає вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції.

Новини України: під посольством РФ активісти вимагають відкрити КПВВ на Донбасі

Учасники акції вимагали від окупаційної влади відкрити пункти пропуску на Донбасі.

«Вони чинять акт «ковідного» геноциду, знищують мирних мешканців і мусять за це відповідати. Сподіваюсь, що Генпрокуратура порушить кримінальну справу проти керівництва окупованих територій за так зване медичне обслуговування, яке є», - каже співорганізатор акції Станіслав Федорчук.

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