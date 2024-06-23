Припливли з Херсона до Одеси 250 км: скульптор розповів історію про унікальні двері

Скульптор Михайло Рева розповів дивовижну історію про двері, які припливли по морю з Херсона до Одеси після підриву Каховської ГЕС. Зараз вони — частинка колекції митця.

В ексклюзивному інтерв’ю для ТSN.ua він показав, що ці двері з маленьким “секретом”.

“У мене тут є двері, вони припливли з Херсона. Коли була зруйнована дамба ці двері пропливли майже 250 кілометрів. З маленького будиночку, напевно, це була якась дача. Але там був один секрет на цій двері. Коли власники їхали, вони хліб зім’яли і поставили пломбу, і вона зберіглася. Море її не з’їло. Двері прибило до одеського узбережжя. Мої друзі їх знайшли та принесли мені”, — розповів скульптор.

Двері з "секретом" / Фото: ТСН.ua

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РЕВА: Россияне прокляты на несколько поколений! Они сами себе сделали ад, в котором будут жить!

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