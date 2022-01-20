Приревнував: у Черкаській області чоловік покусав дружину, "застукавши" її з коханцем

Приревнував: у Черкаській області чоловік покусав дружину, "застукавши" її з коханцем

У потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження.

У с. Велика Севастянівка Уманського району Черкаської області чоловік в приміщенні магазину вкусив дружину. Свою поведінку він пояснив тим, що застав її з коханцем.

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Про це йдеться у вироку Христинівського районного суду Черкаської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, 25 листопада 2021 року чоловік у приміщенні сільського магазину вкусив свою дружину за кисть та вказівний палець лівої руки. Через це у потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження.

Підозрюваний свою провину визнав. Він розповів, що в приміщенні магазину застав свою дружину в компанії коханця і він вкусив її через ревнощі.

Потерпіла повідомила, що немає претензій до підозрюваного та просила чоловіка суворо не карати.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 125 КК України та оштрафував на 850 грн.

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